Librairie | Plongée dans les gestes qui marquent avec « NBA Signatures »

En octobre 2022, Vincent Reculeau et Adrien Pommepuy ont publié « NBA All-Star Names » aux éditions Amphora. Ces deux passionnés, qui ont fait connaissance via le site Basket Rétro, le premier à l’écriture des papiers, le second en les illustrant, ont très vite sympathisé et leur travail commun a mené à cette première publication centrée sur les surnoms les plus connus du monde de la NBA.

Puis, très rapidement, « dès janvier 2023, porté par la vague, par l’excitation » des bons retours autour de leur ouvrage, « j’ai écrit les premiers textes et j’ai soumis des idées à Adrien », explique Vincent Reculeau, joint par Basket USA. Ce deuxième livre, « c’est la continuité de All-Stars Names », poursuit l’auteur.

« Le dénominateur commun, c’est la signature »

« Mon point de départ, c’étaient les actions et les matches avec un surnom. C’était la première couche. C’était une base, sans être suffisante. On a alors pris le concept de signatures. C’est le deuxième étage de la fusée : je pense au teardrop de Tony Parker, à l’eurostep de Manu Ginobili. Ça permet d’avoir de nouvelles entrées pour le livre. On a pris les célébrations, les techniques aux lancers-francs, on a aussi ajouté des références avec des numéros. J’ai rangé tout ça par équipe et, comme certaines franchises manquaient de matière, j’ai ajouté les mascottes. »

« Le dénominateur commun, c’est la signature », résume Vincent Reculeau face aux « 175-180 entrées » de ce beau bébé de 1.5 kilo. Dès lors, il s’agit d’illustrer ces gestes, ces moments. C’est le travail d’Adrien Pommepuy, qui reconnaît, également contacté par Basket USA, que « Vincent va souvent plus vite que moi dans l’écriture des textes ». Ce qui ne lui pose aucun problème puisqu’il « préfère commencer une illustration si le texte est fait ».

« Ça arrive que le texte soit retouché en fonction de ma référence graphique, de ce que j’ai mis en avant », dit-il, ce qui est confirmé par son collègue. « Le texte est écrit en premier. Adrien fait le dessin et me parle d’un détail. Puis, dans un deuxième temps, j’apporte une correction au texte. C’est toujours un va-et-vient. »

En grand fan de NBA, depuis 1999 précise-t-il, Adrien Pommepuy a tenté de trouver un « compromis entre efficacité et fantaisie ». Il fallait garder des images connues de tous, mais aussi se faire plaisir et laisser son imagination parler. « Je ne voulais pas reprendre l’image des 100 points de Chamberlain mais, en même temps, en faire une référence », indique-t-il, ayant simplement laissé la feuille de papier avec le « 100 » dessus, sans recopier la très célèbre photo associée au record de points inscrits par un joueur en NBA. L’envie de l’illustrateur, c’est de « respecter la réalité du mouvement. J’essaie d’apporter ma touche, qu’on sente le joueur en action ».

« Quoi de plus iconique qu’une mascotte pour signer l’animation d’une salle de basket »

L’une des originalités de « NBA Signatures », c’est la place offerte aux mascottes des différentes franchises. « Quoi de plus iconique qu’une mascotte pour signer l’animation d’une salle de basket », nous demande Vinceau Reculeau. « Je me suis éclaté. Cela fait partie des textes les plus longs. J’ai retrouvé deux personnes qui ont porté des costumes. Le créateur de Hugo des Hornets et du Sam Dunk des Clippers, éphémère mascotte des années 1980. » Plaisir partagé par Adrien Pommepuy : « Je me suis amusé sur les mascottes. J’ai eu de la liberté sur le traitement des images. Pour certaines, on n’a qu’une ou deux photos, donc il fallait imaginer. »

Pour autant, le « coup de cœur » de Vincent Reculeau durant l’écriture de cet ouvrage, qui a demandé deux ans de travail, ce fut de « retrouver, via Facebook, un coéquipier de Bill Russell à l’université de San Francisco, décédé en janvier. Un homme plein d’énergie, avec les idées claires avec lequel j’ai résolu le mystère du numéro 6 de Bill Russell ». Ainsi, on en sait plus sur ce numéro désormais retiré dans toute la ligue, depuis le décès de l’ancien pivot des Celtics. « Mon objectif, c’est que des connaisseurs de NBA apprennent des choses. C’est ma récompense », glisse l’auteur.

Après « NBA All-Star Names » et « NBA Signatures », un troisième ouvrage est-il déjà dans les tuyaux ? « Ça fait pompeux de dire ça mais beaucoup d’œuvres sont sous forme de trilogie », nous répond Vincent Reculeau. « On aimerait bien boucler la boucle avec un troisième opus. On a des idées, on commence à travailler dessus. Il y a de la matière. On n’a pas fini de raconter ce que l’on veut raconter. On a envie de poursuivre l’aventure. »

Fin 2022, « NBA All-Star Names » faisait partie de nos idées de cadeaux pour Noël et, trois ans plus tard « NBA Signatures », préfacé par Jacques Monclar, peut largement s’imposer sous le sapin des fans de NBA dans dix jours, qu’ils soient curieux d’apprendre et/ou davantage sensibles à la belle esthétique des illustrations.

