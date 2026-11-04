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La Nike Ja 4 aux couleurs des Blazers

Publié le 4/11/2026 à 14:05 Twitter Facebook

Sneakers – La quatrième chaussure signature de Ja Morant est de retour en rouge et noir, aux couleurs de sa nouvelle franchise de Portland.

Ja Morant a marqué les esprits sous ses nouvelles couleurs. Aux côtés de Damian Lillard, le meneur a rapidement pris ses marques avant de se blesser aux ischios-jambiers. Depuis le début de saison, Nike a fait le maximum pour mettre en avant sa quatrième chaussure signature, la Ja 4, dévoilant même un modèle « High ».

Après avoir sorti les versions « Halloween Zombie », « Deepwater » et « Heat Check », voici le coloris que tout le monde attendait, aux couleurs des Blazers ! Sa tige en rouge est ici contrastée par des finitions en noir, pour faire ressortir le « Swoosh » latéral ainsi que le logo du joueur, sur la languette. La semelle extérieure en Cushlon 3.0 repose sur une semelle extérieure en caoutchouc.

Bonne nouvelle, la Nike Ja 4 « Code Red » est sortie aujourd’hui en France au prix de 130 euros. C’est le 7e coloris de la paire disponible dans l’hexagone.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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