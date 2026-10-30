Bonne nouvelle pour les Blazers et pour la NBA, Ja Morant a réussi ses débuts avec Portland aux côtés de Damian Lillard. C’est aussi une bonne chose pour son équipementier, Nike, qui a mis le paquet depuis un mois et demi avec la sortie de la Nike Ja 4, la quatrième chaussure signature du virevoltant meneur !

Après avoir déjà commercialisé trois premiers coloris « Nighmare », « Dark Mode » et « Phantom », trois nouvelles versions ont complété la collection : la « Deep Water » en mode dents de la mer, l’incontournable modèle Halloween « Zombie », et enfin ce coloris « Heat Check ».

Ce dernier se présente avec une tige habillée d’un motif illustrant une carte de températures, entre violet et bleu nuit pour le froid et jaune-orange-rouge pour les zones chaudes. Un style « Heat Map » qui sert aussi à identifier les zones préférentielles de chaque joueur sur le terrain. L’ensemble est complété de touches de jaune, sur les « swooshes » et le renfort latérale en « A », les deux accolés formant un « JA »

La Nike Ja 4 « Heat Check » est à retrouver depuis minuit sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.