Matchs
NBA
Matchs
NBA

La Nike Ja 4 « Heat Check » remonte en température

Publié le 30/10/2026 à 11:43 Twitter Facebook

Sneakrers – Le coloris « Heat Check » de la quatrième chaussure signature de Ja Morant est finalement disponible aujourd’hui sur Basket4Ballers.

Bonne nouvelle pour les Blazers et pour la NBA, Ja Morant a réussi ses débuts avec Portland aux côtés de Damian Lillard. C’est aussi une bonne chose pour son équipementier, Nike, qui a mis le paquet depuis un mois et demi avec la sortie de la Nike Ja 4, la quatrième chaussure signature du virevoltant meneur !

Après avoir déjà commercialisé trois premiers coloris « Nighmare », « Dark Mode » et « Phantom », trois nouvelles versions ont complété la collection : la « Deep Water » en mode dents de la mer, l’incontournable modèle Halloween « Zombie », et enfin ce coloris « Heat Check ».

Ce dernier se présente avec une tige habillée d’un motif illustrant une carte de températures, entre violet et bleu nuit pour le froid et jaune-orange-rouge pour les zones chaudes. Un style « Heat Map » qui sert aussi à identifier les zones préférentielles de chaque joueur sur le terrain. L’ensemble est complété de touches de jaune, sur les « swooshes » et le renfort latérale en « A », les deux accolés formant un « JA »

La Nike Ja 4 « Heat Check » est à retrouver depuis minuit sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes