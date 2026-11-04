Malgré les défaites, le Magic garde son calme

Avec l’arrivée de Sean Sweeney sur le banc cet été, le Magic espérait franchir un cap cette saison. Pourtant, les premiers résultats ne vont pas dans ce sens, et Orlando affiche pour l’instant un bilan de deux victoires pour cinq défaites. Avec une attaque qui peine toujours à trouver son rythme.

Lundi, les Floridiens ont été étouffés par Washington et se sont logiquement inclinés. Après la rencontre, leur entraîneur a toutefois préféré insister sur la combativité de ses joueurs plutôt que sur ce nouveau résultat décevant.

« Je dirais simplement que j’ai trouvé que les gars avaient vraiment fait du bon travail ce soir en se battant. Ils ont fait preuve d’une belle combativité et ont réussi à rester dans le match tout au long de la rencontre. Nous avons réussi à revenir à trois ou quatre points en quatrième quart-temps, à plusieurs reprises. Malheureusement, nous n’avons jamais vraiment réussi à franchir ce cap et à reprendre le dessus », a analysé Sean Sweeney.

Une rencontre qui a surtout illustré le principal point faible du Magic : son attaque. Pour la quatrième fois en sept matchs, Orlando n’a pas atteint les 100 points, et s’est systématiquement incliné dans ces conditions.

Une panne offensive qui complique forcément les ambitions d’une équipe censée franchir un palier cette saison.

« Nous serons une très bonne équipe »

Pour autant, le Magic dispose de circonstances atténuantes. Depuis le deuxième match de la saison, l’équipe est privée de son leader Paolo Banchero. Sans lui, ni Jalen Suggs, Orlando manque de solutions pour créer du danger et diversifier ses attaques. Franz Wagner se retrouve ainsi souvent trop isolé, avec une attaque qui devient prévisible lorsque les défenses adverses se concentrent sur lui.

« Il nous manque quelques joueurs, je pense que nous allons finir par trouver la façon dont nous voulons jouer », rassure l’Allemand. « Évidemment, nous devons aussi nous adapter à un nouveau système de jeu. Jouer un peu plus vite et mettre nos systèmes offensifs en place plus rapidement pourrait nous aider. Nous devons nous assurer de continuer à jouer avec confiance, en gardant à l’esprit que tout ne sera pas parfait à chaque match. »

Car au-delà des absences, c’est aussi toute une nouvelle philosophie de jeu que les Floridiens doivent assimiler. Et si les retours de Banchero et Suggs pourraient encore se faire attendre, Franz Wagner reste convaincu que le travail finira par payer. À condition de ne pas perdre confiance pendant cette période délicate.

« J’ai confiance en notre staff, je pense que nous avons un bon système de jeu et que nous sommes encore en train de trouver nos marques », a ajouté l’ailier. « Une fois que nous l’aurons parfaitement assimilé, je pense que nous montrerons un très beau visage. Ça fait aussi partie de la NBA : il faut parfois passer par des périodes d’adaptation difficiles en début de saison. Et comme je l’ai dit, nous devons simplement continuer à avoir confiance. Une fois que tout sera en place, je pense que nous serons une très bonne équipe. »