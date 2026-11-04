Depuis que Karlo Matkovic est titulaire, les Pelicans ne perdent plus

Zion Williamson a déjà connu trois partenaires de raquette différents depuis le début de saison. Après la blessure d’Yves Missi, titulaire lors des deux premiers matchs, Jamahl Mosley s’était tourné vers le vétéran DeAndre Jordan. Avant de changer à nouveau de fusil d’épaule avec un autre profil en la personne de Karlo Matkovic.

« C’est un sentiment formidable. J’ai la chance de débuter en NBA à ce niveau. C’est quelque chose qui rend heureux, qu’il faut chérir. J’apprécie chaque match, j’aborde chaque match de la même manière, en essayant d’être prêt. Et j’apprécie que les entraîneurs croient en moi », lâche le joueur de 25 ans à l’issue de sa sortie à Memphis.

Face aux Grizzlies, le natif de Bosnie-Herzégovine, qui n’avait été titularisé qu’à 9 reprises lors de ses deux premières saisons NBA avec les Pelicans, a signé son meilleur match en carrière. En 28 minutes, il a compilé 25 points (9/13 aux tirs dont 5/8 de loin), 6 rebonds et 2 interceptions.

« Je n’en attends pas moins de Karlo. Il a montré ça au fil des années qu’il a passées avec nous : chaque fois qu’on fait appel à lui, il répond toujours présent », salue Zion Williamson, qui a par exemple trouvé son coéquipier sur une passe intérieure pour lui permettre de monter au dunk avec autorité.

Un altruisme apprécié par ses coéquipiers

Un peu plus tard dans le match, on l’a vu conclure une contre-attaque par un dunk à deux mains, suscitant l’enthousiasme de son banc. Des célébrations qui n’ont rien d’un hasard à entendre son coach.

« Il pense d’abord aux autres, à l’équipe. On le voit lorsqu’il marque un panier ou réalise une action décisive, ses coéquipiers célèbrent sa réussite. Cela dit tout de lui en tant qu’homme, mais aussi comme joueur : ils veulent célébrer le travail qu’il fournit, car il ne cherche aucune lumière pour lui-même, mais il est toujours prêt à en donner aux autres », avance Jamahl Mosley.

Ce dernier réussit pour le moment un pari payant. La titularisation de Karlo Matkovic a coïncidé avec la série en cours de trois victoires de rang, qui intervient après une série initiale de quatre revers de rang. Sur cette dynamique collective, l’intérieur a vu son temps de jeu doubler et sa production tripler à 15 points et 7 rebonds de moyenne.

La qualité de son tir extérieur permet surtout de miser sur une complémentarité avec Zion Williamson, davantage ancré dans la raquette. Karlo Matkovic est le 10e shooteur à 3-points le plus adroit de ce début de saison (10/19).

« J’essaie de simplifier les choses autant que possible. Je vais courir, faire des courses vers le cercle, après les rebonds, essayer d’obtenir des stops défensifs, contrer des tirs, être la première ligne en transition. C’est mon style de jeu. Et puis écarter le jeu, avoir plus d’espace dans la raquette pour Z. Être dans le corner, couper, n’importe quoi. Mais simplifier autant que je peux », conclut ainsi l’intéressé.

Karlo Matkovic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 NOR 42 18.8 57.4 31.8 77.3 1.5 3.5 5.0 1.1 2.5 0.5 1.0 1.0 7.7 2025-26 NOR 62 14.7 60.4 42.2 73.2 1.2 2.5 3.7 0.8 1.7 0.4 0.5 0.9 5.7 2026-27 NOR 6 18.2 64.7 52.6 60.0 0.8 3.7 4.5 0.8 2.2 1.3 1.2 0.5 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.