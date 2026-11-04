Pour jouer plus, LaMelo Ball doit commettre moins de fautes

Face aux Bucks, LaMelo Ball a signé sa meilleure prestation depuis son arrivée chez les Wolves, avec 34 points en 33 minutes. Deux records personnels sous ses nouvelles couleurs, alors que le meneur ne passe pourtant que 26 minutes en moyenne sur le parquet depuis le début de saison.

Ce temps de jeu relativement limité s’explique en partie par les larges victoires de Minnesota en début de saison, mais aussi par la tendance du meneur à accumuler les fautes. Face aux Spurs, l’ancien joueur des Hornets n’avait ainsi passé que 20 minutes sur le terrain avant d’écoper de sa sixième faute et d’être exclu.

« Je lui ai simplement dit d’arrêter de faire des fautes », s’amuse Ayo Dosunmu. « C’est l’un des plus grands compétiteurs que j’aie jamais côtoyés. Plus il passe de temps sur le parquet, plus il est important pour l’équipe. Nous avons besoin qu’il soit sur le terrain, pas qu’il ait un problème de fautes. Il arrive à comprendre ça. »

Une agressivité défensive à mieux maîtriser

Ce problème existait déjà lorsqu’il évoluait aux Hornets, mais LaMelo Ball commet encore davantage de fautes depuis son arrivée à Minneapolis. Après huit matchs, il tourne à 4,3 fautes par rencontre, son record en carrière, devant les 3,6 fautes de moyenne enregistrées lors de la saison 2023/24. Et ce, malgré un temps de jeu réduit.

« Évidemment, j’essaie de ne pas commettre de fautes », affirme pourtant LaMelo Ball. « Vous pouvez voir que si l’adversaire s’arrête et repart, je me fais avoir. C’est simplement un match dans le match. J’essaie de gérer ces deux aspects sans commettre de fautes. »

Bon nombre de ses fautes surviennent lorsqu’il conteste un tir en retard ou tente de contenir une pénétration adverse. Souvent battu sur le premier pas, le meneur cherche alors à compenser, au risque d’être sanctionné.

« Beaucoup d’entre elles arrivent parce qu’il veut jouer dur », analyse Rudy Gobert. « Il veut aussi être compétitif en défense, ce qui est fantastique parce que c’est ce dont nous avons besoin de sa part. Je lui ai dit : ‘Une fois que tu as fait ce que tu devais faire, tu dois vivre avec le résultat. S’il rentre un tir compliqué, alors il rentre un tir compliqué.’ Je pense qu’il va finir par régler ça et supprimer certaines de ses fautes. »

LaMelo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 51 28.8 43.6 35.2 75.8 1.2 4.7 5.9 6.1 2.7 1.6 2.8 0.4 15.7 2021-22 CHA 75 32.3 42.9 38.9 87.2 1.4 5.2 6.7 7.6 3.2 1.6 3.3 0.4 20.1 2022-23 CHA 36 35.2 41.1 37.6 84.3 1.2 5.3 6.4 8.4 3.3 1.3 3.6 0.3 23.3 2023-24 CHA 22 32.3 43.3 35.5 86.5 1.3 3.8 5.1 8.0 3.6 1.8 3.8 0.2 23.9 2024-25 CHA 47 32.0 40.5 33.9 84.3 1.0 3.9 4.9 7.4 3.3 1.1 3.6 0.3 25.2 2025-26 CHA 72 28.0 40.7 36.8 89.9 0.9 3.9 4.8 7.1 2.7 1.2 2.8 0.3 20.1 2026-27 MIN 8 26.1 42.7 36.6 75.0 1.0 2.6 3.6 5.9 4.3 1.8 3.6 0.0 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.