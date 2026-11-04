La WNBA boucle sa saison sur le match de playoffs le plus regardé de l’histoire !

Il fallait bien un Game 7 de folie et une performance historique de Gabby Williams pour boucler une saison 2026 qui a marqué un tournant dans l’histoire de la WNBA. L’exercice écoulé a en effet été marqué par la mise en place d’une nouvelle convention collective, permettant une revalorisation historique des salaires des joueuses. Il a également confirmé l’engouement croissant autour de la ligue, avec une affluence record dans les salles, mais aussi des audiences sans précédent à la télévision américaine.

Le Game 7 entre les Valkyries et le Dream, qui a débouché sur le sacre de Golden State après seulement deux ans d’existence, est ainsi devenu le match de playoffs WNBA le plus regardé de l’histoire ! La rencontre a réuni 3,3 millions de téléspectateurs en moyenne sur USA Network, CNBC et Peacock.

Le match le plus regardé de l’histoire de la ligue, toutes rencontres confondues, remonte… à la rencontre inaugurale, disputée le 21 juin 1997 entre les Los Angeles Sparks et le New York Liberty : 5,04 millions de téléspectateurs !

L’audience du Game 7 de samedi reste un score exceptionnel pour un match de basket féminin américain, d’autant que celui-ci avait été programmé un samedi soir, face à la concurrence du sport universitaire US… et d’Halloween. Il fallait remonter au Game 3 (décisif) des Finals 1999 entre les Houston Comets de Cynthia Cooper et le New York Liberty pour retrouver la trace du précédent record en playoffs, avec 3,25 millions de téléspectateurs sur NBC.

Et ce succès ne se limite pas à cette ultime rencontre puisque l’ensemble des Finals 2026 a attiré 1,89 million de téléspectateurs en moyenne, là aussi un record pour la WNBA.

Pour rappel, le record d’audience pour un match de saison régulière de « l’ère moderne » date du 23 août 2026, lors de la rencontre entre l’Indiana Fever et le Chicago Sky, avec 3,31 millions de téléspectateurs. De quoi confirmer que l’engouement autour de la WNBA ne se dément pas, même au-delà de la saison régulière.