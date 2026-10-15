La WNBA explose tous ses records de popularité !

La WNBA n’en finit plus de grandir. Alors que les Finals 2026 entre le Dream et les Valkyries s’apprêtent à débuter, la ligue vient de dévoiler ses impressionnants chiffres d’affluence et d’audience pour la saison régulière.

Au total, 3,8 millions de spectateurs ont assisté aux 330 rencontres disputées cette année, avec une moyenne de 11 474 personnes par match. Soit une progression de 21 % par rapport au précédent record, établi en 2025 !

Mieux encore : 212 matchs se sont disputés à guichets fermés, contre 179 l’an passé. Cela représente 64 % des rencontres de saison régulière, tandis que quatre franchises ont rempli leur salle à chaque match.

« La 30e saison de la ligue restera mémorable, avec un engagement extraordinaire des fans, des audiences records, des salles pleines et un basket spectaculaire », savoure Cathy Engelbert, la patronne de la WNBA.

Devant les écrans, l’engouement est tout aussi spectaculaire. Plus de 90 millions de téléspectateurs différents ont suivi la saison régulière sur les chaînes nationales américaines, et 51 retransmissions ont dépassé le million de téléspectateurs de moyenne. Contre seulement 19 en 2025 !

Caitlin Clark, toujours une locomotive

Neuf rencontres ont même franchi la barre des deux millions, contre quatre l’an dernier. Et le duel entre Chicago et Indiana, le 23 août, a attiré 3,31 millions de téléspectateurs sur NBC et Peacock. Du jamais-vu en saison régulière depuis le lancement de la WNBA, en 1997…

Caitlin Clark reste d’ailleurs une formidable locomotive : le Fever était présent dans la rencontre la plus regardée de chacune des sept plateformes de diffusion répertoriées par la ligue.

L’arrivée de Toronto et Portland a également accompagné cette croissance. Le Tempo a notamment établi un record d’affluence avec 20 996 spectateurs à Montréal.

Sur les réseaux sociaux, la WNBA a aussi généré quatre milliards de vues, soit une hausse de 28 % en un an.

« Depuis trois décennies, des générations de joueuses, d’équipes, de fans et tant d’autres ont contribué à bâtir cette ligue et à rendre possible une saison comme celle-ci », poursuit Cathy Engelbert. « Nous sommes extrêmement fiers de ce que nous avons accompli ensemble, et encore plus enthousiastes à l’idée de ce qui nous attend. »