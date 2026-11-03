L’expulsion de Draymond Green a réveillé les Warriors

Draymond Green s’était mis sur son 31 cette nuit pour la réception des Suns. Non pas qu’il ait opté pour un accoutrement particulier pour l’occasion, mais simplement parce qu’il a récolté sa 31e expulsion en carrière (8 en playoffs et désormais 23 en saison régulière).

Il suffit parfois de pas grand-chose pour faire dégoupiller l’intérieur des Warriors, et c’est ce qui s’est passé après seulement deux minutes disputées dans le troisième quart-temps. Projeté au sol sur une prise de position près du cercle par Khaman Maluach, Draymond Green s’est relevé aussitôt pour ceinturer son adversaire direct et essayer de l’empêcher de marquer, avant de le projeter à son tour au sol.

Dillon Brooks a alors été le premier à venir s’interposer. Mais Draymond Green, qui cumule déjà 182 fautes techniques en carrière, l’a saisi par le col, déclenchant une empoignade de quelques secondes. Bilan : deux fautes techniques coup sur coup et une première expulsion cette saison pour l’intérieur de Golden State…

« J’ai simplement essayé de calmer tout le truc », s’est défendu Dillon Brooks. « Il avait déjà fait des siennes en tombant puis en poussant Khaman derrière. Il n’a pas arrêté de provoquer tout au long du match ».

Un cou(p) de boost pour Golden State

Si Steve Kerr et Stephen Curry auraient sans doute préféré éviter ce nouvel écart de conduite, Brandin Podziemski a estimé que cette altercation, synonyme d’expulsion, avait finalement été un mal pour un bien.

Menés 67-57 au moment de l’incident, les Warriors ont en effet trouvé les ressources pour renverser la rencontre. À la place de Draymond Green, Charles Bassey a contribué, avec d’autres, à relancer les locaux, ensuite portés par un Stephen Curry des grands soirs.

« J’ai adoré ça. Ça a dynamisé notre équipe », a déclaré Brandin Podziemski. « On n’avait pas ce petit plus en début de match. On l’a un peu retrouvé au deuxième quart-temps, puis ils ont très bien démarré le troisième quart-temps, et ça a en quelque sorte changé la donne pour nous. Tout le monde s’est un peu plus concentré et s’est rallié autour de Dray. Je pense que c’était nécessaire. Peut-être qu’il l’a senti, peut-être pas, mais ça nous a aidés ».

Reste à savoir combien pourrait coûter cette nouvelle saute d’humeur à Draymond Green. La NBA doit se prononcer sur une éventuelle sanction, qui pourrait aller d’une simple amende à une suspension d’un ou plusieurs matchs. Au regard de ses nombreux antécédents, le quadruple champion NBA n’est pas à l’abri d’une sanction lourde…

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GSW 79 13.4 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.6 0.3 2.9 2013-14 GSW 82 21.9 40.7 33.3 66.7 1.0 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GSW 79 31.5 44.3 33.7 66.0 1.4 6.7 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GSW 81 34.7 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GSW 76 32.5 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GSW 70 32.7 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GSW 66 31.3 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GSW 43 28.4 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GSW 63 31.5 44.7 27.0 79.5 0.9 6.2 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.0 2021-22 GSW 46 28.9 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GSW 73 31.5 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.8 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GSW 55 27.1 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 2024-25 GSW 68 29.2 42.4 32.5 68.7 1.1 5.0 6.1 5.6 3.2 1.5 2.6 1.0 9.0 2025-26 GSW 68 27.5 41.8 32.6 70.2 0.8 4.7 5.5 5.5 2.9 0.9 2.7 0.6 8.4 2026-27 GSW 5 28.5 37.5 28.6 50.0 1.0 4.2 5.2 7.2 3.2 0.8 3.6 1.0 3.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.