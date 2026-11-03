Cooper Flagg fait son mea culpa

Cooper Flagg prend la mesure des responsabilités qui pèsent sur ses épaules. Le sophomore a ainsi vécu une affreuse soirée contre Sacramento, qui n’avait pas remporté la moindre rencontre avant de se rendre à Dallas.

Malgré ses 17 points et un 11/11 aux lancers francs, l’ailier a été particulièrement maladroit dans le jeu, terminant à 3/19 au tir, avec en prime 6 ballons perdus. Un trou d’air difficile à compenser pour les Mavericks, contraints de concéder leur troisième défaite de la saison, après trois victoires consécutives.

À l’issue de la rencontre, l’ancien de Duke a tenu à s’excuser auprès de ses coéquipiers. Une manière d’assumer ses responsabilités, alors que le jeune joueur de 19 ans occupe déjà une place centrale dans l’effectif de Dallas. Mais il a immédiatement pu compter sur le soutien de ses partenaires.

« L’une des choses qu’il est venu nous dire était : ‘Je suis désolé pour la manière dont j’ai joué ce soir’ », a révélé le pivot Daniel Gafford. « Mais c’est un sport collectif. Si un ou deux joueurs font un mauvais match, ça reste la faute de l’équipe. On peut toujours se rattraper en défense, donc ce n’est jamais la faute d’une seule personne. »

Daniel Gafford dédramatise

Auteur d’un excellent début de saison, Cooper Flagg a rappelé qu’il n’était pas à l’abri d’une soirée sans. Il faut aussi préciser que les Mavs étaient privés de Kyrie Irving, et donc d’un important relais à la création offensive.

Pour ne rien arranger, Dallas a également péché collectivement, en particulier derrière l’arc (7/33 à 3-points). Autant de raisons pour lesquelles les Mavericks refusent de faire porter la responsabilité de cette défaite à leur jeune prodige, et encore moins de tirer la sonnette d’alarme.

« Je n’ai pas vraiment fait attention à sa réaction [après le match] car je sais qu’il rebondira lors du prochain », a ajouté Daniel Gafford. « On sait comment gérer ce genre de moments. On échange beaucoup au sein du vestiaire. »

Pour Cooper Flagg, l’occasion de rebondir se présentera dès mercredi, avec un déplacement à San Antonio…

Cooper Flagg Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DAL 70 33.5 46.8 29.5 82.7 1.2 5.4 6.7 4.5 2.0 1.2 2.3 0.9 21.0 2026-27 DAL 6 33.5 48.6 23.3 88.9 0.2 5.5 5.7 6.5 2.3 2.5 3.5 1.0 25.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.