À Detroit, la défense ne se démode jamais

À Detroit, les bonnes habitudes ont la vie dure. Fidèles à leur histoire et aux équipes qui ont fait la gloire de la franchise, les Pistons continuent de faire de la défense leur marque de fabrique.

Et pour l’instant, cela paye. Jeunes, athlétiques et adeptes d’un jeu particulièrement physique, les joueurs de J.B. Bickerstaff capitalisent sur leurs qualités. Après sept matchs disputés, la franchise du Michigan possède ainsi la meilleure défense de toute la ligue, avec tout juste 102.0 points concédés sur 100 possessions.

Lundi, les Pistons se déplaçaient à Charlotte, et ils ont complètement étouffé les Hornets. En limitant les locaux à 91 points, mais surtout en provoquant 27 ballons perdus, avec 19 interceptions, Detroit a confirmé son agressivité défensive. Avec, en prime, une belle adresse extérieure (18/37 à 3-points), les hommes de J.B. Bickerstaff ont enchaîné une troisième victoire consécutive pour suivre le rythme imposé par les Sixers en tête de l’Est.

« Quand nous défendons au niveau dont nous sommes capables et que nos tirs rentrent, nous sommes une équipe difficile à battre », a résumé l’entraîneur. « Nos joueurs ont pleinement adhéré à ce qui est le plus important pour l’équipe. Et pour nous, c’est notre identité, qui repose avant tout sur la défense. »

Cade Cunningham montre l’exemple

Une philosophie pleinement adoptée par Cade Cunningham, le nouveau visage de la franchise.

« La défense, c’est ce qui fait notre force », a-t-il expliqué. « C’est ce qui va nous permettre de rester au sommet et d’atteindre nos objectifs. Ce soir, je sais que nous n’avons pas fait du très bon travail au rebond, mais je pense que notre intensité défensive nous a mis dans une bonne position. »

En bon leader, le double All-Star a ainsi montré l’exemple des deux côtés du terrain. En plus de ses 33 points et 7 passes décisives, le meneur a ainsi chipé 5 ballons, incarnant parfaitement cette volonté de ne rien lâcher en défense. De quoi s’attirer, une nouvelle fois, les louanges de son entraîneur.

« Il a donné le ton. Il a su choisir le moment où il fallait passer à la vitesse supérieure, et il est revenu en seconde période en montrant la voie à suivre », a déclaré J.B. Bickerstaff. « C’est l’un des meilleurs leaders que j’aie jamais vus. Sa capacité à agir au bon moment et à entraîner ses coéquipiers dans son sillage est exceptionnelle. »