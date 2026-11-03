Les Warriors tiennent leur Prince Charles

Si Stephen Curry a marqué 34 points et Georges Niang a inscrit le panier à 3-points décisif, le héros inattendu de la cinquième victoire consécutive de Golden State se nomme Charles Bassey.

Déjà précieux en première mi-temps, le Nigérian a vu son rôle prendre encore plus d’importance après l’expulsion de Draymond Green, survenue deux minutes après le début du troisième quart-temps. Golden State était alors mené de dix points et devait déjà composer sans Al Horford, ménagé lors de la deuxième soirée d’un « back-to-back ».

Ancienne doublure de Joel Embiid et de Victor Wembanyama, Charles Bassey a répondu avec le meilleur match de sa carrière : 19 points à 7/10 au tir et 5/6 aux lancers francs, 8 rebonds et une passe décisive en seulement 23 minutes. Il termine également avec un différentiel de +10, illustration de son impact dans la remontée des Warriors.

Une connexion prometteuse avec Yaxel Lendeborg

« C’est la mentalité du joueur qui prend la suite », expliquait-il après la rencontre. « Dès que Draymond a reçu sa deuxième faute technique et a été expulsé, je savais que je devais élever mon niveau pour l’équipe. »

Charles Bassey a multiplié les courses vers le cercle et les écrans appuyés, offrant une cible permanente aux créateurs des Warriors. Sa relation avec Yaxel Lendeborg a particulièrement plu à Steve Kerr.

« Bassey a été formidable », lance le coach des Warriors. « Quel match de sa part ! Il nous a apporté du scoring et des rebonds. Yaxel et lui possèdent une très bonne connexion sur le pick-and-roll. Charles représente une menace sur les alley-oop et Yaxel lit tellement bien le jeu qu’il le trouve lorsqu’il se glisse derrière la défense. »

Le pivot ne s’est pas limité aux dunks, faisant parler son toucher près du cercle et son activité au rebond offensif.

« Nous avions déjà vu ses qualités la saison dernière, lorsqu’il nous avait rejoints tardivement », poursuit Kerr. « Il est assez technique pour un intérieur, avec un bon toucher et de l’envergure. C’est aussi un bon finisseur et un excellent rebondeur. Il nous apporte cette énergie et cette vitesse en transition. »

Des paniers « gratuits » avec Stephen Curry

Le retour de Stephen Curry, laissé au repos la veille face aux Clippers, a également facilité la tâche de Charles Bassey. Le pouvoir d’attraction exercé par le double MVP libère régulièrement le pivot après ses écrans.

« Jouer avec lui, c’est génial », sourit Charles Bassey. « Chaque fois que je pose un écran pour Steph, j’ai l’impression d’être complètement seul. Il vous met dans le rythme et vous offre quelques paniers gratuits. J’en ai obtenu plusieurs sur le pick-and-roll ce soir. C’est vraiment amusant de jouer avec lui. »

« C’est impressionnant de rester prêt de cette manière », estimait le meneur. « Nous placions beaucoup d’espoir en lui en début de saison. On m’avait dit qu’il avait beaucoup travaillé et qu’il représentait une vraie présence près du cercle. Il l’a montré ce soir. Quand votre numéro est appelé, il faut répondre présent. »

Gêné par un genou douloureux au début de la saison, Charles Bassey avait dû patienter avant de pouvoir montrer ce qu’il pouvait apporter. Loin de se décourager, il a continué de travailler dans l’ombre, en attendant son heure.

« Je regarde beaucoup de vidéos des joueurs que je vais défendre », confie-t-il sur sa préparation. « Je travaille mes finitions près du cercle, je fais des heures supplémentaires et j’échange avec les entraîneurs. J’essaie simplement d’être prêt, d’accepter mon rôle et de faire mon travail. »

Son opportunité est finalement arrivée dans les circonstances les plus agitées. Et en l’espace de 23 minutes, Charles Bassey a rappelé à Steve Kerr qu’il pouvait compter sur lui. Même lorsque rien ne se passe comme prévu…

Charles Bassey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 PHI 23 7.3 63.8 0.0 75.0 1.0 1.7 2.7 0.3 1.4 0.2 0.3 0.7 3.0 2022-23 SAS 35 14.5 64.4 37.5 59.5 2.1 3.4 5.5 1.4 2.1 0.5 1.2 0.9 5.7 2023-24 SAS 19 10.8 72.5 0.0 83.3 1.2 2.8 4.0 1.1 1.6 0.4 0.8 0.9 3.3 2024-25 SAS 36 10.4 58.1 0.0 63.6 1.6 2.7 4.2 0.5 1.4 0.4 0.6 0.8 4.4 2025-26 MEM/PHI/BOS/GSW 13 11.7 66.0 0.0 70.0 1.8 2.6 4.4 0.5 1.5 0.3 0.5 0.8 5.8 2026-27 GSW 5 9.1 60.0 0.0 80.0 1.2 3.2 4.4 0.6 1.0 0.2 0.4 0.8 4.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.