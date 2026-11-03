Quand LeBron James s’autorise une gorgée de vin en plein match

Troy Clemons est fan des Sixers depuis des décennies et pourtant, il ne pensait sans doute pas vivre un tel moment dans une simple rencontre de début novembre, face aux faibles Bulls. Dans le troisième quart-temps, Tyrese Maxey veut ainsi lancer LeBron James en transition. La passe est mal ajustée et le vétéran ne peut pas la capter.

Il ne peut pas non plus stopper sa course avant les limites du terrain et finit dans les tribunes. Forcément, avec sa vitesse et son poids, il fait des dégâts. « J’allais à mon siège et il m’a foncé dessus », raconte le fan. « Mon verre s’est renversé, mais pas sur moi, seulement sur mes pieds. »

La suite ? LeBron James « m’a pris dans ses bras, s’est excusé et a bu dans mon verre », poursuit Troy Clemons. Avec quoi s’est-il désaltéré ? « Je ne veux pas le dire, je ne veux pas qu’il ait des problèmes. »

Le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA peut tout se permettre ou presque. Il n’a donc eu aucun mal à répondre à la question. « J’ai renversé son vin et je voulais voir si ça valait le coup d’en avoir sur mon bras, si c’était bon. Et c’était pas mal », réagit avec le sourire le joueur des Sixers.

Sacré moment pour ce fan qui a connu les époques de Julius Erving et Allen Iverson à Philadelphie. « Tout le monde était enthousiaste. C’était clairement une belle expérience », résume-t-il. Et le « King » est d’accord.

« C’est un long marathon une saison régulière et si on ne trouve pas des moments pour s’amuser, même si c’est un travail qu’il faut faire sérieusement, ça peut vous épuiser », décrit LeBron James après la victoire des siens. « Pour moi, surtout à ce stade de ma carrière, c’est génial de pouvoir profiter de ces petits moments avec les fans. »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39.6 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42.3 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42.5 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40.9 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40.4 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37.7 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39.0 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38.8 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37.5 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37.9 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37.7 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36.1 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35.6 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 37.8 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36.9 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35.2 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34.6 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33.4 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37.2 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35.5 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35.3 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34.9 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33.2 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9 2026-27 PHI 6 33.1 45.1 23.8 62.1 0.5 6.5 7.0 7.3 2.5 1.5 2.3 0.8 16.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.