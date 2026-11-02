Le Magic cherche comment libérer Franz Wagner

La meilleure défense de la ligue a fait une nouvelle victime. Les Celtics, qui affichent le meilleur « Defensive Rating » de NBA (98,6 points encaissés sur 100 possessions), ont limité le Magic à 97 points avec 42% de réussite.

Franz Wagner a été particulièrement ciblé par cette défense rugueuse. En 39 minutes de jeu, l’ailier d’Orlando n’a pu faire mieux que 14 points avec un terrible 5/20 au tir (1/4 à 3-points).

« On peut le mettre dans des situations pour lui permettre d’avoir un peu plus d’espace », concède son coach Sean Sweeney à l’issue de la défaite. De l’espace, Franz Wagner en a rarement trouvé au cours d’une soirée où les prises à deux, voire à trois, ont été nombreuses. Contraint de lâcher le ballon, il en a tout de même profité pour distribuer 12 passes décisives, son record en carrière.

« Le jeu lui imposait de faire la passe, de faire confiance à ses coéquipiers. Ils essayaient vraiment de venir à plusieurs sur lui, peu importe quand il avait le ballon ou où il se trouvait. Et, de manière générale, ils étaient prêts à tout pour nous empêcher d’aller jusqu’au cercle », remarque le technicien, en précisant que Boston est l’une des équipes qui concèdent le plus de tirs dans les corners.

Une adresse en berne, des passes en hausse

Reste que l’Allemand, propulsé option n°1 de sa formation en l’absence pour blessure de Paolo Banchero, n’a pas attendu les Celtics pour connaître des difficultés au tir. Cette saison, il n’a d’ailleurs pas terminé un seul match au-delà des 50% de réussite. Son adresse actuelle (39,6%) contraste avec sa moyenne en carrière (47,4%).

En revanche, face à des défenses davantage concentrées sur lui, Franz Wagner développe sa création pour les autres. Son nombre de passes décisives n’a jamais été aussi élevé, avec près de 8 offrandes par rencontre, même s’il perd également plus de ballons : plus de 4 en moyenne…

Son coéquipier Anthony Black estime malgré tout que le Magic « doit faire mieux pour lui créer des situations faciles, que ce soit en transition, en faisant circuler le ballon ou en lui permettant de prendre de bons tirs ouverts à mi-distance ou à 3-points ».

« On doit mieux faire pour lui donner de l’espace afin qu’il puisse attaquer le cercle et prendre le dessus sur son défenseur. Il faut aussi être prêt à jouer après ses passes. Ça rendra notre équipe plus difficile à défendre », juge le meneur/arrière, meilleur marqueur de sa formation hier, avec Tristan Da Silva (23 points chacun).

Franz Wagner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 79 30.7 46.8 35.4 86.3 1.1 3.4 4.5 2.9 2.1 0.9 1.5 0.4 15.2 2022-23 ORL 80 32.6 48.5 36.1 84.2 0.9 3.2 4.1 3.5 2.3 1.0 2.1 0.2 18.6 2023-24 ORL 72 32.5 48.2 28.1 85.0 1.0 4.3 5.3 3.7 2.3 1.1 1.9 0.4 19.7 2024-25 ORL 60 33.7 46.3 29.5 87.1 0.9 4.8 5.7 4.7 2.5 1.3 2.3 0.4 24.2 2025-26 ORL 34 30.0 48.1 34.5 82.3 1.3 3.9 5.2 3.3 2.1 0.9 1.7 0.3 20.6 2026-27 ORL 6 35.5 39.6 19.4 77.8 1.3 5.3 6.7 7.8 3.7 0.8 4.3 0.0 19.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.