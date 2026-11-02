Victor Wembanyama : « Je devrais être MVP cette saison »

Victor Wembanyama ne manque jamais d’ambition. Dans un long entretien accordé à CBS pour l’émission « 60 Minutes », le Français a ainsi été interrogé sur le trophée de MVP, après avoir terminé la saison précédente par une défaite en Finals face aux Knicks.

« Est-ce que vous auriez dû être MVP la saison dernière ? », lui demande le journaliste Jon Wertheim. « Non. Mais je devrais l’être cette saison ! », répond le pivot des Spurs dans un éclat de rire.

Une déclaration qui résume bien les ambitions du Français, plébiscité par les dirigeants NBA avant cet exercice.

« À l’aise dans le brouillard »

Pour atteindre ses objectifs, Victor Wembanyama doit toutefois tracer son propre chemin. Avec son physique et sa combinaison de qualités techniques, aucun joueur ne peut véritablement lui servir de modèle.

« C’est une difficulté, d’abord à cause du joueur que je suis, mais aussi parce que je suis étranger et que j’ai grandi dans un environnement complètement différent », reconnaît-il.

« Je crois que la clé, c’est d’être à l’aise avec le fait de ne pas savoir, d’être à l’aise avec l’idée de trouver mes propres réponses. » Une philosophie qu’il résume par une image : « Je suis à l’aise dans le brouillard. »

Cette curiosité permanente l’a notamment conduit à travailler sa mobilité et à renforcer ses pieds, qu’il considère comme absolument essentiels à sa longévité dans la Grande Ligue. On se rappelle qu’il a également passé une partie de l’été 2025 dans un monastère chinois pour pratiquer les arts martiaux et la méditation.

Une thrombose qui a tout changé

Mais c’est surtout sa thrombose, qui avait interrompu sa deuxième saison NBA, qui a transformé son état d’esprit.

« Ça a eu un impact énorme, énorme sur moi », confie-t-il, avant d’expliquer pourquoi il assume désormais davantage sa personnalité et ses convictions. « Après ça, on se dit que la vie est tellement courte que je n’ai même pas envie de la gâcher en étant quelqu’un d’autre. C’est aussi simple que ça. »

L’entretien a également été l’occasion pour Victor Wembanyama d’évoquer son quotidien aux États-Unis.

Interrogé sur la vie et le quotidien dans le pays, le Français reconnaît qu’il lui est difficile de porter un jugement général, conscient de son existence particulièrement privilégiée.

Il estime néanmoins que les « interactions sociales sont plus superficielles qu’ailleurs », tout en considérant que les États-Unis restent « le meilleur pays pour être un athlète ». Notamment parce qu’il apprécie de ne « jamais être jugé pour son ambition ». Une liberté idéale pour un joueur déterminé à décrocher le trophée de MVP.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAS 71 29.7 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SAS 46 33.2 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SAS 64 29.2 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0 2026-27 SAS 6 32.4 48.5 29.7 74.4 2.5 8.2 10.7 3.0 2.2 1.3 1.8 4.2 28.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.