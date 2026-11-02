Les Pacers n’en finissent plus de compter leurs blessés

Avec seulement 40 points inscrits en première mi-temps, les Pacers ont encore payé leurs nombreuses absences face aux Nets. Après cette défaite, Rick Carlisle regrettait notamment un troisième quart-temps qui avait coûté cher à son équipe. Mais l’entraîneur reconnaissait surtout que l’accumulation des blessures devenait difficile à gérer.

« Il nous manque beaucoup de gars. C’est ce qui rend les choses tellement difficiles », reconnaît ainsi Rick Carlisle. « Nous aurions pu mieux faire certaines choses. Nous avons trouvé de bons tirs et ils ne sont tout simplement pas rentrés, mais ce sont des tirs que vous devez prendre. »

Avant le coup d’envoi face à Brooklyn, Rick Carlisle devait composer sans six joueurs, dont une bonne partie de ses lignes arrière puisque Tyrese Haliburton, T.J. McConnell et Ben Sheppard n’étaient pas disponibles.

Face à cette hécatombe, l’entraîneur des Pacers a été contraint d’élargir sa rotation, en offrant davantage de minutes à Jalen Slawson et Jarace Walker.

« Vous ne jouez quasiment jamais avec certains gars, mais nous devons trouver un moyen d’aller sur le terrain et d’exécuter quelque chose », explique Quenton Jackson. « Nous devons continuer de suivre le processus, de nous encourager et d’aller de l’avant. Certains gars ne jouent pas à leur poste et c’est un peu inconfortable, mais nous sommes tous des joueurs NBA. Ce soir, nous avons tous été mauvais lorsqu’il fallait remonter le ballon. »

Une attaque privée de repères

Sans Tyrese Haliburton et T.J. McConnell, Andrew Nembhard et Quenton Jackson sont les seuls véritables meneurs disponibles pour Rick Carlisle. Et c’est toute l’organisation offensive des Pacers qui s’en ressent. En première mi-temps, Indiana n’avait donc inscrit que 40 points, avec un inquiétant 4/20 à 3-points.

Si la situation est compliquée sur les postes extérieurs, elle l’est aussi à l’intérieur avec l’absence d’Ivica Zubac. Pour compenser, Rick Carlisle s’appuie davantage sur Jay Huff, mais le pivot n’offre pas le même impact que l’ancien joueur des Clippers des deux côtés du terrain. Face aux Nets, il a terminé sans aucun point en 17 minutes.

Même Pascal Siakam a souffert, avec 17 points à 6/14 au tir. Privé de plusieurs de ses partenaires habituels, le Camerounais a régulièrement peiné à recevoir le ballon dans de bonnes conditions. Un problème supplémentaire pour une attaque qui manque cruellement de automatismes.

« Nous faisons face à un défi, mais nous devons continuer de travailler. Le ballon doit continuer de circuler et tout le monde doit élever son niveau de jeu », affirme Andrew Nembhard. « Demain, nous allons retourner à l’entraînement et voir les domaines où nous pouvons être meilleurs. Je pense qu’il y a toujours de l’excitation dans cette équipe. Nous pensons que nous allons nous améliorer et atteindre notre meilleur niveau lorsqu’il le faudra. »