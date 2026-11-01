Les Houston Comets dévoilent leur nouveau logo avant leur retour en WNBA

Après plusieurs jours de teasing sur les réseaux sociaux, les Houston Comets ont officiellement dévoilé leurs nouveaux logos lors d’une soirée organisée à POST Houston, un ancien centre de tri postal reconverti en complexe culturel et événementiel, au cœur de la ville texane.

La franchise a choisi de conserver les couleurs qui ont accompagné ses premiers succès : le rouge, le bleu marine et l’argent. Le logo principal s’articule autour d’un « H » incliné vers le haut, symbole des ambitions de la franchise, et traversé par un ballon de basket prolongé d’une traînée de comète.

Quatre étoiles figurent à l’intérieur de la lettre, référence aux quatre titres WNBA remportés entre 1997 et 2000. Trois sont argentées, tandis que la quatrième, blanche, rend hommage au Texas, le « Lone Star State ».

« Nous voulions conserver le lien avec l’histoire et les fondations de la franchise », explique Gretchen Sheirr, présidente des opérations commerciales des Rockets et des Comets. « Nous nous sommes inspirés de l’ancien logo secondaire, avec le H, les étoiles et les différents symboles emblématiques, avant de le moderniser. »

https://t.co/ni3KnyF3S0 — Houston Comets (@HoustonComets) October 30, 2026

Cynthia Cooper valide le nouveau logo

Les Comets retrouveront la WNBA en 2027 à la suite du rachat et du déménagement du Connecticut Sun par la famille Fertitta, déjà propriétaire des Houston Rockets. L’équipe évoluera au Toyota Center, actuellement rénové pour accueillir la franchise féminine.

La première version des Comets avait participé à la saison inaugurale de la WNBA en 1997, avant d’en devenir la première grande dynastie. Emmenée notamment par Cynthia Cooper, Sheryl Swoopes et Tina Thompson, elle avait remporté les quatre premiers titres de l’histoire de la ligue, avant de disparaître en 2008.

Présente lors de la cérémonie, Cynthia Cooper a justement apprécié ce mélange entre tradition et modernité.

« Le logo est magnifique. On voit qu’il y a eu beaucoup de réflexion et de préparation derrière tout ça », confie l’ancienne superstar. « Mais ce qui est vraiment enthousiasmant, c’est que ce logo sera porté sur le maillot d’une nouvelle équipe qui revient à Houston. »

Dix-neuf ans après leur disparition, les Comets s’apprêtent donc à retrouver les parquets, avec l’ambition de renouer un jour avec leur glorieux passé.

« Cette franchise a contribué à définir les premières années de la WNBA », rappelle Gretchen Sheirr. « Nous sommes fiers d’honorer cet héritage tout en construisant quelque chose de moderne, audacieux et profondément lié à Houston. »