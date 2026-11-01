Jeanie Buss accuse ses frères et sa sœur de comploter contre elle

La guerre familiale autour des Lakers tourne au règlement de comptes. Déjà opposée à ses cinq frères et sœur devant la justice, Jeanie Buss hausse encore le ton dans un nouveau document judiciaire, consulté par ESPN.

La dirigeante accuse sa famille d’avoir orchestré une véritable campagne de déstabilisation pour l’écarter de la direction des Lakers, sur fond de jalousie remontant à la succession de leur père, Jerry Buss…

« Les conflits survenus après la mort du Dr Buss étaient malheureusement inévitables, et sans doute exacerbés par le fait qu’il avait choisi sa fille plutôt que ses quatre fils pour lui succéder », écrivent ses avocats.

« Leur obsession à vouloir détruire Jeanie et leur incapacité à accepter qu’elle puisse faire partie de l’avenir des Lakers découlent de cette histoire classique de succession. »

Des « manœuvres secrètes » dénoncées

Jeanie Buss accuse notamment ses proches d’avoir organisé des votes dans son dos, avant de transmettre leurs décisions à ESPN pour la placer devant le fait accompli.

« Ces manœuvres secrètes, ces votes et résolutions élaborés en coulisses puis transmis à ESPN plutôt qu’à leur sœur et co-administratrice, ainsi que leur refus de discuter, visaient à forcer Jeanie à réagir, à se faire passer pour des victimes et à la salir une nouvelle fois dans les médias. »

Au cœur du conflit figurent les 17,82 % des Lakers encore détenus par la famille Buss, que cinq des six enfants souhaitent céder au groupe de Josh Kushner et Bob Iger. Une opération valorisant la franchise à 12,5 milliards de dollars, qui pourrait rapporter 371 millions supplémentaires à chacun des six héritiers.

Mais Jeanie Buss s’appuie sur une décision judiciaire de 2017, imposant selon elle aux administrateurs du trust familial de préserver son statut de « governor » des Lakers.

Elle demande donc à la justice d’écarter Janie et Joey Buss de leurs fonctions de co-administrateurs, et de sanctionner ses autres frères pour leur participation présumée à cette manœuvre.

Une bataille à 2,2 milliards de dollars

De leur côté, les cinq autres enfants Buss accusent leur sœur de privilégier ses intérêts personnels.

« Il est profondément ironique que Jeanie les accuse de faire passer leurs intérêts personnels en premier », avaient-ils répliqué dans un précédent document judiciaire, dénonçant son « hypocrisie ».

Une accusation que l’intéressée retourne désormais contre eux : « L’intérêt personnel de Jeanie a été de diriger les Lakers conformément aux volontés de son père et de sa mère, exprimées dans leurs trusts. »

Alors que des discussions amiables seraient engagées, une audience est prévue le 8 décembre. D’ici là, l’accord entre Mark Walter et le groupe Kushner-Iger pourrait être officiellement signé, avant son examen par la NBA.