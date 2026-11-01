Marcus Smart, bien plus qu’un joker défensif à Houston

Pénurie de meneurs de jeu chez les Rockets la nuit passée face au Thunder. Fred VanVleet ménagé pour le second match d’un « back-to-back », après la rencontre de la veille à Dallas, et Reed Sheppard sur la touche en raison de douleurs au dos, Ime Udoka s’est logiquement tourné vers Marcus Smart.

« Un titulaire très compétent, qui a démarré la majeure partie de sa carrière, mais qui est aussi sorti du banc en étant tout aussi efficace », décrit le coach, qui n’avait pas encore envoyé sa recrue estivale dans son cinq.

Sur ses trois apparitions avec les Texans jusqu’ici, le vétéran de 32 ans tournait à peine à 8 points de moyenne, avec notamment un médiocre 22% derrière l’arc. Cette nuit, il n’a pourtant eu aucun mal à régler la mire de loin.

« Catch-and-shoot » après « handoff » avec Alperen Sengun, tir en première intention en transition, « prière » lointaine en fin de possession… Marcus Smart a sanctionné de toutes les façons possibles pour finir à 24 points, avec un joli 7/10 de loin. Et aucun autre tir tenté !

« Ils me laissaient ouvert et me poussaient en gros à shooter, n’est-ce pas ? C’est ce que j’ai fait. L’équipe et les entraîneurs me donnent la liberté de shooter quand on est ouverts », rapporte l’ancien joueur des Lakers.

Une dureté similaire à celle de Fred VanVleet

Avant ce match, les Rockets figuraient parmi les équipes qui tentaient le moins de tirs à 3-points de ce début de championnat. Cette nuit, outre Smart, Jabari Smith Jr. a fini à 6/12 de loin, pour alimenter le 18/41 collectif.

Et une telle adresse change beaucoup de choses. « Cela force la défense à rester attentive, ça les oblige à réfléchir un peu, ils ne peuvent pas anticiper une seule stratégie à l’avance. Et ça aide l’équipe, ça nous aide à maintenir notre « spacing », ça nous ouvre un peu plus de possibilités sur l’ensemble du terrain », juge Marcus Smart, selon qui l’ajout de Bogdan Bogdanovic permet aussi aux Rockets d’avoir moins recours à l’isolation.

Adroit de loin ou non, Marcus Smart n’en reste pas moins un joueur très utile pour son impact de l’autre côté du terrain. « C’est la raison pour laquelle il est ici et nous avons fait de lui une cible. Si une blessure survient, tu peux facilement l’intégrer dans le cinq majeur. En sachant que Fred sortait d’une opération, on savait qu’il ne jouerait pas les back-to-backs », rappelle Ime Udoka.

Ce dernier estime que le vétéran dispose de qualités comparables à celles de Fred VanVleet, notamment dans sa capacité à organiser le jeu et à donner le ton défensivement.

« Il apporte cette hargne, cette dureté, défend sur tous les postes, sans problème. Il nous place dans nos systèmes, et donc, tout ce qu’on espérait, il l’a apporté jusqu’à présent », conclut le coach.

Marcus Smart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 BOS 67 27.0 36.7 33.5 64.6 0.9 2.4 3.3 3.1 2.6 1.5 1.3 0.3 7.8 2015-16 BOS 61 27.3 34.8 25.3 77.7 1.2 2.9 4.2 3.0 3.0 1.5 1.3 0.3 9.1 2016-17 BOS 79 30.4 35.9 28.3 81.2 1.0 2.9 3.9 4.6 2.4 1.6 2.0 0.4 10.6 2017-18 BOS 54 29.9 36.7 30.1 72.9 0.8 2.7 3.5 4.8 2.5 1.3 2.4 0.4 10.2 2018-19 BOS 80 27.5 42.2 36.4 80.6 0.7 2.2 2.9 4.0 2.5 1.8 1.5 0.4 8.9 2019-20 BOS 60 32.0 37.5 34.7 83.6 0.7 3.1 3.8 4.9 2.7 1.7 1.7 0.5 12.9 2020-21 BOS 48 32.9 39.8 33.0 79.0 0.8 2.7 3.5 5.7 2.6 1.5 2.0 0.5 13.1 2021-22 BOS 71 32.3 41.8 33.1 79.3 0.6 3.2 3.8 5.9 2.3 1.7 2.2 0.3 12.1 2022-23 BOS 61 32.1 41.5 33.6 74.6 0.8 2.4 3.1 6.3 2.8 1.5 2.3 0.4 11.5 2023-24 MEM 20 30.2 43.0 31.3 76.8 0.3 2.4 2.7 4.3 2.7 2.1 3.1 0.3 14.5 2024-25 MEM/WAS 34 20.0 39.3 34.8 76.1 0.5 1.6 2.1 3.2 1.6 1.1 1.6 0.3 9.0 2025-26 LAL 62 28.5 39.5 33.1 82.2 0.6 2.2 2.8 3.0 2.6 1.4 1.5 0.4 9.3 2026-27 HOU 4 25.2 57.1 47.4 85.7 0.5 2.5 3.0 2.5 1.5 1.5 2.0 0.0 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.