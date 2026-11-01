Kevin Durant voit une part de son héritage dans le titre du Thunder

L’histoire d’amour entre Kevin Durant et le Thunder a beau s’être terminée avec fracas en 2016, il n’empêche que le désormais ailier des Rockets conserve une affection particulière pour la franchise et la ville qui l’ont vu grandir. « Quand j’affronte ces gars-là, j’ai toujours une affection particulière pour cet État », reconnaît-il d’ailleurs volontiers, auprès d’ESPN.

En 2025, « KD » a notamment pu assister de loin au premier sacre de l’histoire d’Oklahoma City et, certes absent de l’effectif, il reste fier de voir que son ancienne équipe est parvenue à atteindre enfin les sommets.

« Quand on a perdu en 2012, on avait presque eu droit à une mini-parade », se remémore-t-il avec joie. « Tellement de monde était venu nous accueillir à notre retour, pour nous témoigner de l’amour et pour nous féliciter pour notre superbe saison. À ce moment-là, j’ai su que si la ville finissait par remporter un titre, la foule qui débarquerait pour la parade et l’énergie qui s’en dégagerait allaient être incroyables. »

Il aurait tant voulu offrir son premier titre à OKC

Pour autant, il est difficile de ne pas se demander à quoi aurait ressemblé la carrière de Kevin Durant si ses coéquipiers et lui avaient réussi à aller au bout, en 2012.

« J’aurais aimé que notre équipe soit celle qui réussisse, car on était jeunes et qu’on avait montré qu’on en était capables… », regrette le MVP 2014. « Mais j’ai ressenti un sentiment de fierté, en tant qu’ancien du Thunder, quand j’ai vu cette équipe gagner, parce que j’ai le sentiment que c’était la suite logique de ce qu’on avait fait. »

Et si le Thunder a finalement dû attendre 13 ans pour retrouver les Finals et carrément décrocher le Graal, Kevin Durant voit dans ce sacre une forme de continuité avec le travail entrepris à son époque.

« J’ai eu l’impression que Sam Presti avait atteint la forme ultime de son projet et qu’il avait trouvé la meilleure façon de le faire », estime-t-il. « Puis, j’ai vraiment eu la sensation que Shai [Gilgeous-Alexander] comme Jalen Williams, et les autres, avaient tous franchi ce palier supplémentaire. On a en quelque sorte posé les fondations de ce que signifiait réussir en tant que jeunes joueurs dans cette ligue, puis ils ont construit par-dessus ça. »

Fier d’avoir participé à la « naissance » du Thunder

D’abord présent chez les SuperSonics lors de son année rookie, Kevin Durant a ensuite fait partie du tout premier effectif d’OKC, après le déménagement de la franchise. Une aventure unique à ses yeux.

« C’est l’une des choses les plus spéciales auxquelles j’ai pu prendre part », livre ainsi le double champion NBA. « On a rarement l’occasion d’être là dès la naissance d’un projet et de le voir se développer au point de devenir ce qu’il est aujourd’hui. »

Et ne comptez pas sur Kevin Durant pour nourrir de la rancœur ou de la frustration en voyant son ancienne équipe récolter les fruits de ce travail. Et ce, même si sa relation avec le Thunder est tumultueuse, pour ne pas dire brisée, depuis son départ vers les Warriors il y a maintenant dix ans.

« Voir que cette culture perdure encore aujourd’hui, avec en prime un titre de champion décroché ainsi que de réelles chances de continuer à en gagner d’autres ? Comme je l’ai dit, ça me remplit de fierté », conclut-il.

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 OKC 80 34.6 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39.0 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 39.5 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 38.9 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 38.6 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 38.5 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 OKC 81 38.5 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 33.8 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 35.8 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GSW 62 33.4 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GSW 68 34.2 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GSW 78 34.6 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BRO 35 33.1 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BRO 55 37.2 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 BRO/PHO 47 35.6 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2023-24 PHO 75 37.2 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHO 62 36.5 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 78 36.4 52.0 41.3 87.4 0.5 4.9 5.5 4.8 1.8 0.8 3.2 0.9 26.0 2026-27 HOU 7 33.7 51.1 40.7 84.5 0.4 5.1 5.6 3.1 2.1 0.4 2.9 1.7 22.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.