Payton Pritchard a répondu au défi de Joe Mazzulla

Quatre jours après avoir inscrit 28 points face aux Bulls, Payton Pritchard a remis ça avec 30 points dans une nouvelle victoire de Boston. Mais ce ne sont pas ses qualités offensives qui ont le plus réjoui Joe Mazzulla.

Malgré ses deux cartons contre Chicago, le meneur reconnaît avoir connu un début de saison compliqué, notamment dans les domaines où son entraîneur attend davantage de lui.

« Joe m’a lancé un défi. Je trouve que mon activité défensive et mon travail au rebond ont été mauvais sur les quatre premiers matchs », reconnaît-il d’ailleurs. « Il voulait que je hausse le ton dans ces domaines. Je pense donc que son accolade était une façon de me remercier d’avoir répondu à ses attentes. »

Une accolade qui en dit long

Car Joe Mazzulla est effectivement venu prendre son joueur dans ses bras après une séquence assez révélatrice. Dans le deuxième quart-temps, Payton Pritchard a en effet réussi à prendre le dessus sur Matas Buzelis, pourtant bien plus grand, pour récupérer un rebond offensif et marquer.

Et sur la possession suivante, il a planté un 3-points, provoquant un temps-mort des Bulls !

« J’ai connu des difficultés en ce début de saison, et franchement, mes efforts défensifs et mon travail au rebond n’étaient pas bons », insiste le meneur. « J’apprécie que Joe me mette à l’épreuve et me pousse à progresser, parce que l’équipe a besoin que je sois meilleur. »

Avec 30 points, 3 rebonds, 3 passes et 2 interceptions, l’ancien 6e homme de l’année a donc répondu présent. Et contrairement à sa précédente démonstration face à Chicago, il n’a pas eu besoin d’une adresse exceptionnelle à 3-points (3/10), compensant avec un impeccable 9/9 aux lancers-francs.

« Il a encore de la réserve »

« Il n’a pas encore pleinement exploité son potentiel », explique Joe Mazzulla. « Il doit devenir un joueur complet des deux côtés du terrain, sans être défini par une seule qualité. Ce soir, nous avons vu sa meilleure version. »

Pour l’entraîneur des Celtics, cette prestation doit surtout servir de référence.

« Cela demande énormément d’énergie et il ne pourra pas le faire tous les soirs. Mais il n’a pas de limites. Il a encore de la réserve et peut progresser. J’aime le pousser, j’aime l’entraîner et je l’aime comme un frère. »

Un discours exigeant, mais aussi affectueux, qui semble parfaitement convenir à Payton Pritchard.

« La pression est un privilège. Je vais connaître des hauts et des bas, mais cela me rendra meilleur. Je vais trouver comment devenir un joueur complet. »

Payton Pritchard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 BOS 66 19.2 44.0 41.1 88.9 0.5 1.9 2.4 1.8 1.6 0.6 0.8 0.1 7.7 2021-22 BOS 71 14.1 42.9 41.2 100.0 0.5 1.4 1.9 2.0 0.9 0.4 0.6 0.1 6.2 2022-23 BOS 48 13.4 41.2 36.4 75.0 0.5 1.3 1.8 1.3 0.8 0.3 0.8 0.0 5.6 2023-24 BOS 82 22.3 46.8 38.5 82.1 0.9 2.4 3.2 3.4 1.3 0.5 0.7 0.1 9.6 2024-25 BOS 80 28.4 47.2 40.7 84.5 1.3 2.6 3.8 3.5 1.5 0.9 1.0 0.2 14.3 2025-26 BOS 79 32.3 46.4 37.7 89.0 0.9 3.1 3.9 5.2 1.5 0.7 1.4 0.1 17.0 2026-27 BOS 5 27.8 48.1 43.3 90.0 0.6 1.6 2.2 3.6 1.8 0.8 1.8 0.2 16.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.