Dillon Brooks encore expulsé pour un coup sous la ceinture !

Pour Dillon Brooks, l’histoire se répète ! Lors de la défaite des Suns face aux Nuggets (120-127), l’ailier a ainsi été expulsé dans le troisième quart-temps pour un coup de pied dans les parties intimes de Jamal Murray.

Sur son fadeaway, le Canadien a ainsi projeté sa jambe droite vers l’avant, touchant son adversaire à l’entrejambe. Après visionnage, les arbitres ont transformé la faute offensive en « Flagrant 2 », synonyme d’expulsion.

Un coup dur pour Phoenix puisque Dillon Brooks était jusque-là la meilleure arme offensive des Suns, avec 22 points à 9/12 au tir, dont 4/6 à 3-points, en seulement 20 minutes…

Jamal Murray ne lui en veut pas

Mais le plus surprenant, c’est que Jamal Murray a défendu son compatriote, avec lequel il évolue en sélection.

« Non, bien sûr que non », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que le geste était volontaire. « Il était en train de shooter. Il a peut-être un peu exagéré sa chute, mais je ne pense pas qu’il cherchait vraiment à me donner un coup de pied dans les parties intimes. »

Même son de cloche chez Miles Bridges, qui estime que Dillon Brooks a été victime de sa réputation.

« Si quelqu’un d’autre que Dillon avait fait ça, je ne pense pas qu’il aurait été expulsé. Mais il a une réputation dans cette ligue. C’est le méchant de la NBA » estime ainsi l’ailier fort des Suns.

Une quatrième expulsion du genre

Il faut dire que le passif de Dillon Brooks ne plaide pas en sa faveur. En février 2023, il avait écopé d’un match de suspension pour un coup dans l’entrejambe de Donovan Mitchell.

Deux mois plus tard, il était expulsé pour une manchette sur LeBron James en playoffs, avant de récidiver en octobre 2023, face à Daniel Theis, lors de ses débuts avec Houston. Une nouvelle expulsion, accompagnée cette fois d’une amende de 25 000 dollars !

À l’époque, Dillon Brooks invoquait déjà sa réputation : « C’est bizarre qu’à chaque fois que ça m’arrive, il y ait des sanctions. Je suppose que cela fait partie de la réputation. »

Trois ans plus tard, le discours n’a pas vraiment changé. Les parties intimes de ses adversaires sont prévenues…