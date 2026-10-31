Scottie Barnes, une revanche à 41 points au goût amer

Il y a quelques jours, Scottie Barnes connaissait une soirée cauchemardesque face aux Wolves, sans inscrire le moindre point à 0/12 au shoot, et sans même obtenir un lancer-franc. Depuis ? Il a retrouvé des couleurs avec 28 points dans une victoire face au Magic, puis 41 points dans une défaite vendredi soir, toujours contre Orlando.

L’ailier de Toronto a ainsi battu son record en carrière, avec un 19/34 au shoot, et pas moins de 24 tirs tentés dès la pause ! Une agressivité offensive retrouvée, loin de son calvaire contre Minnesota.

« Il avait l’air en mission. Il était très, très agressif. Ils ont tout essayé sur lui sans que ça ne fonctionne vraiment », remarque Jakob Poeltl. « J’essaie d’être agressif, notamment depuis le match contre Minnesota, c’est clair », confirme le All-Star. « Mon état d’esprit en ce moment, c’est d’être le plus tranchant possible. »

Trois lancers-francs qui ne passent pas

En l’absence de Kawhi Leonard, les Raptors ont en effet besoin d’un Scottie Barnes entreprenant, capable d’attaquer le cercle et de bousculer les défenses. Mais malgré ses 34 tirs tentés, le joueur de Toronto n’a obtenu que trois lancers-francs. De quoi nourrir une certaine frustration.

« J’ai été bon pour aller vers le cercle. J’aurais pu avoir plus de passages sur la ligne. J’ai été agressif et avoir trois lancers-francs, c’est dingue. J’essaie de faire bonne figure là, mais intérieurement, je bouillonne », réagit-il.

Son entraîneur, Darko Rajakovic, prend moins de gants dans ses commentaires : « Un joueur qui marque plus de 40 points, avec 34 tirs et qui n’a que trois lancers-francs, c’est n’importe quoi. »

À bout de souffle dans le money time

Mais au-delà de l’arbitrage et de la défaite, cette performance a aussi montré les limites de la dépendance offensive de Toronto envers Scottie Barnes. Avec 39 minutes passées sur le parquet et une première mi-temps particulièrement intense, l’ailier a ainsi fini par manquer de souffle.

Il a pourtant inscrit quatre paniers en seulement trois minutes au début du dernier quart-temps, avant de rester muet au shoot durant les neuf dernières minutes. Au pire moment pour les Raptors.

« Il a bien démarré dans le premier quart-temps et je l’ai laissé un peu trop longtemps sur le parquet », reconnaît Darko Rajakovic, qui a utilisé son leader pendant 30 des 36 premières minutes. « Et sans lui, c’était dur. »

Scottie Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 TOR 74 35.4 49.2 30.1 73.5 2.6 4.9 7.5 3.5 2.6 1.1 1.8 0.7 15.3 2022-23 TOR 77 34.8 45.6 28.1 77.2 2.3 4.3 6.6 4.8 2.2 1.1 2.0 0.8 15.3 2023-24 TOR 60 34.9 47.5 34.1 78.1 2.4 5.9 8.2 6.1 2.0 1.3 2.8 1.5 19.9 2024-25 TOR 65 32.8 44.6 27.1 75.5 1.7 6.0 7.7 5.8 1.7 1.4 2.8 1.0 19.3 2025-26 TOR 80 33.5 50.7 30.4 81.5 1.9 5.6 7.5 5.9 2.6 1.4 2.6 1.5 18.1 2026-27 TOR 5 32.2 46.3 16.7 94.4 2.2 4.6 6.8 4.4 3.0 2.2 3.6 1.0 24.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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