Scottie Barnes traverse une soirée cauchemardesque face aux Wolves

« Hum… désolé, je n’avais pas réalisé que Barnes avait fini avec 0/12. Vous pouvez répéter ? » Le nez plongé dans sa feuille de statistiques, Chris Finch n’a pas prêté attention à la question d’une journaliste.

Pour leur première à domicile de la saison, les Wolves se sont largement imposés face aux Raptors. Un succès marqué par la soirée cauchemardesque du All-Star adverse. En 28 minutes de jeu, Scottie Barnes n’a pas inscrit le moindre panier, terminant à 0/12 aux tirs, dont 0/5 à 3-points, sans même obtenir un lancer-franc.

L’ailier, qui a tout de même cumulé 4 interceptions, 3 rebonds et 3 passes décisives, a terminé avec un terrible +/- de -27 lorsqu’il était sur le parquet. Le coach du Minnesota a surtout retenu « l’excellente défense de tous ces gars qui se sont chargés de lui. C’est un sacré joueur. »

« Je crois que JK (Jonathan Kuminga) a lancé les hostilités. Jaden (McDaniels) l’a pris un moment. Trey (Lyles), a fait un boulot remarquable sur lui. En gros, en l’empêchant d’aller là où il aime aller », liste ainsi Chris Finch.

Darko Rajakovic n’accorde aucun crédit à la défense des Wolves

On a notamment vu Trey Lyles abattre un gros travail sur Scottie Barnes lors d’une pénétration à la fin du premier quart-temps. Repoussé loin derrière la ligne à 3-points, le joueur des Raptors n’a ensuite pas réussi à prendre le dessus sur son défenseur près du cercle, même sur une tentative de claquette.

Scottie Barnes bouclait ainsi ces douze premières minutes sur un 0/6 aux tirs, ses tentatives ayant toutes été bien contestées par la défense adverse. Pourtant, Darko Rajakovic ne pense pas que les Wolves « aient fait quoi que ce soit pour sortir » son joueur phare, qui évoluait sans Kawhi Leonard, de son match.

« Il a simplement raté ses tirs. Tous les tirs qu’il a pris pendant le match, je trouvais que c’étaient de bons tirs. Ça ne se reproduira plus pour Scottie. Scottie mettra ces tirs la prochaine fois. Je n’ai rien vu de spécial qu’ils aient fait pour le déstabiliser », insiste le coach de Toronto.

Simple maladresse ou défense étouffante ? Toujours est-il que Scottie Barnes a égalé un triste record de franchise, avec 12 tirs tentés sans la moindre réussite. Il avait déjà terminé une rencontre sans inscrire un point, face à Charlotte en avril 2023, mais il n’avait alors manqué « que » sept tirs.

Scottie Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 TOR 74 35.4 49.2 30.1 73.5 2.6 4.9 7.5 3.5 2.6 1.1 1.8 0.7 15.3 2022-23 TOR 77 34.8 45.6 28.1 77.2 2.3 4.3 6.6 4.8 2.2 1.1 2.0 0.8 15.3 2023-24 TOR 60 34.9 47.5 34.1 78.1 2.4 5.9 8.2 6.1 2.0 1.3 2.8 1.5 19.9 2024-25 TOR 65 32.8 44.6 27.1 75.5 1.7 6.0 7.7 5.8 1.7 1.4 2.8 1.0 19.3 2025-26 TOR 80 33.5 50.7 30.4 81.5 1.9 5.6 7.5 5.9 2.6 1.4 2.6 1.5 18.1 2026-27 TOR 3 30.2 35.1 14.3 100.0 2.7 5.0 7.7 4.3 2.0 2.0 4.0 1.0 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.