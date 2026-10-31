JJ Redick ne veut pas dramatiser le naufrage des Lakers

De 25 points d’avance à une défaite de 17 unités, les Lakers sont passés d’un extrême à l’autre face aux Warriors (95-112). Les coéquipiers de Luka Doncic ont notamment encaissé un terrible 38-15 dans le deuxième quart-temps, après avoir remporté le premier sur le même score !

Pour JJ Redick, l’effondrement de son équipe a commencé dès le début du deuxième acte. Los Angeles a multiplié les pertes de balle, et Austin Reaves a été extrêmement défaillant dans ce secteur, avec 8 des 20 ballons perdus des Lakers. Une faillite particulièrement pénalisante face à des Warriors qui ont progressivement haussé leur agressivité défensive, jusqu’à désorganiser complètement l’attaque californienne.

Austin Reaves assume la faillite du deuxième cinq

Malgré 21 points et 5 passes, Austin Reaves n’a cherché aucune excuse au moment d’évoquer ses huit pertes de balle et les difficultés du deuxième cinq. Le banc des Lakers n’a inscrit que 7 points, contre 50 pour celui de Golden State.

« J’ai encore été mauvais », reconnaît-il d’ailleurs sèchement. « Le fait que nous soyons plusieurs joueurs à ne pas avoir beaucoup joué ensemble est une réalité, mais cela ne donne aucune excuse au deuxième cinq pour avoir été aussi mauvais. Et cela commence par moi. »

L’arrière promet ainsi de revoir les images du deuxième quart-temps pour comprendre ce qui n’a pas fonctionné.

JJ Redick refuse toutefois d’accabler ses remplaçants. « Ce n’est que notre sixième match et notre deuxième défaite », rappelle-t-il. « Ces joueurs nous avaient aidés à gagner la rencontre précédente. Ils feront mieux. »

Une attaque désorganisée, une défense dépassée

Jake LaRavia a également pointé l’incapacité des Lakers à stopper la dynamique adverse avant la pause. Même les temps-morts n’ont pas permis à Los Angeles d’enrayer la série des Warriors.

« Curry a commencé à prendre feu et nous n’avons pas réussi à nous souder pour stopper leur série avant la mi-temps », explique l’ailier. « Ensuite, cela s’est poursuivi pendant tout le reste du match. »

Pour l’ailier fort, les Lakers doivent notamment mieux accompagner Luka Doncic et Austin Reaves lorsque les défenses multiplient les prises à deux. Car, face à la pression des Warriors, le ballon a trop souvent cessé de circuler, les autres joueurs peinant à se rendre disponibles ou à exploiter les décalages.

« Le reste de l’équipe doit offrir de meilleures solutions de passe, puis être agressif après avoir reçu le ballon », poursuit-il. « Mais une grande partie de nos problèmes est aussi venue de notre défense. »

Il regrette également les tirs ouverts refusés par certains coéquipiers. « Lorsque vous laissez passer une bonne occasion, cela finit souvent par nous mettre en difficulté, avec un tir raté ou une perte de balle. Nous préférons largement prendre le bon tir. »

« On ne devient pas une grande équipe en six matchs »

Les Lakers doivent encore apprendre à évoluer ensemble, mais personne ne veut transformer ce manque d’automatismes en excuse. JJ Redick assume lui aussi une part de responsabilité dans le manque d’organisation observé, tout en rappelant que son équipe devra apprendre à s’adapter aux différentes situations.

« Au fil du match, nous n’avons pas eu la capacité de résoudre les problèmes ni la connexion nécessaires », constate-t-il. « Chaque rencontre va présenter un problème différent. L’utilisation et le nombre de tirs de chacun vont varier. Les joueurs doivent trouver le moyen d’avoir un impact autrement et de s’épanouir dans leur rôle. »

La patience reste donc de mise, sans devenir un prétexte pour éviter les exigences immédiates.

« Nous voulons devenir une grande équipe, mais on ne devient pas une grande équipe en six matchs », conclut JJ Redick. « Nous voulons l’être après 82 rencontres et avoir une chance de jouer le titre en avril, mai et juin. C’est un processus. Nous serons patients, mais la patience n’empêche pas de faire ce que l’on est censé faire. »

Une idée reprise par Jake LaRavia : « Cette rencontre ne représente en rien ce que nous sommes ni l’identité de cette équipe. Nous n’allons pas trop y penser. Nous devons simplement avancer et être meilleurs. »