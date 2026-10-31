Le MVP de la nuit | Giannis Antetokounmpo en mode Léonidas

Après avoir enfin remporté un match sous ses nouvelles couleurs, Giannis Antetokounmpo entendait confirmer face à des Pacers amoindris. Le Grec se met en jambes avec sept points en six minutes avant de rejoindre le banc. Mais Miami peine à arrêter Indiana, qui mène de six points au terme du premier quart-temps.

Le Heat reprend les commandes grâce à sa nouvelle star. À son retour sur le terrain, Giannis Antetokounmpo inscrit dix points supplémentaires pour porter son total à 17 unités à la mi-temps. L’ancien joueur des Bucks fait également parler sa vision du jeu, avec notamment une passe décisive pour Klay Thompson à 3-points.

« Nous avons été trop mous dans le premier quart-temps. Nous devons être l’équipe la plus physique et perturber autant que possible leur attaque », souligne Giannis Antetokounmpo. « Nous avons encaissé 40 points dans le premier quart-temps, mais seulement 19 dans le deuxième. Nous avons trouvé un moyen de marquer des points. Lorsque leur défense se regroupe, le jeu devient plus facile. »

Après la pause, les Pacers n’ont plus aucune solution face au « Greek Freak ». Régulièrement servi au poste bas, il utilise sa puissance pour contourner ou enfoncer ses défenseurs et conclure près du cercle, en s’y reprenant parfois à plusieurs reprises. Et lorsqu’Indiana tente de resserrer sa défense, ou de venir en aide, il trouve ses coéquipiers démarqués. L’intérieur décoche même une flèche à longue distance pour donner 20 points d’avance à son équipe !

Une mentalité des Spartiates

« Nous comprenons ce qui peut être notre kryptonite et ce qui peut être nos points forts. Je veux voir les gars jouer comme ce soir, prendre du plaisir et avoir une excellente lecture du jeu », se réjouit Erik Spoelstra. « Les gars s’encourageaient. Ce sont des pas dans la bonne direction pour avoir une bonne attaque. »

Giannis Antetokounmpo termine ainsi la rencontre avec 31 points, 18 rebonds et 10 passes décisives, tandis que le Heat s’impose largement (145-125). Après un démarrage catastrophique à 0-4, les Floridiens enchaînent une deuxième victoire consécutive avant désormais de partir pour un « road-trip » de cinq matchs à l’Ouest.

Et pour illustrer ce sursaut collectif, le Grec a choisi une référence pour le moins guerrière…

« Lors des quatre premières rencontres, nous étions évidemment choqués par la tournure des événements, mais c’était une bonne chose d’être menés, de nous remettre en question et d’être critiqués », raconte-t-il. « Nous devions simplement rester humbles. C’est nous contre le reste du monde, contre la Ligue entière et contre les médias. Vous avez vu 300 ? Les boucliers que nous avons dressés lors de nos deux derniers matchs… C’est la mentalité de 300. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24.6 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31.4 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35.3 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 35.6 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36.7 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32.8 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30.4 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33.0 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32.9 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32.1 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35.2 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34.2 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 36 28.9 62.4 33.3 65.0 2.7 7.1 9.8 5.4 2.4 0.9 3.2 0.7 27.6 2026-27 MIA 6 31.4 58.6 28.6 60.4 4.3 8.0 12.3 5.5 3.2 0.8 2.8 0.7 28.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.