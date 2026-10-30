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Deux ans après, la statue de Dwyane Wade change de visage

Publié le 30/10/2026 à 18:41 Twitter Facebook

NBA – Deux ans après son inauguration et les nombreuses moqueries sur son manque de ressemblance, la statue de Dwyane Wade devant la salle du Heat a changé de tête !

Dwyane WadeCette fois, Dwyane Wade devrait se reconnaître ! Deux ans après sa présentation devant le Kaseya Center, le 27 octobre 2024, la statue de la légende du Heat a changé de visage. Miami a dévoilé ce vendredi la nouvelle version de l’œuvre, dont la tête a tout simplement été remplacée, avec l’accord du triple champion NBA…

À l’époque, son visage avait déclenché une avalanche de moqueries, certains y voyant davantage l’acteur Laurence Fishburne que l’ancien arrière. Dwyane Wade avait pourtant défendu les sculpteurs : « Elle n’a pas besoin de me ressembler », assurait-il, privilégiant le souvenir d’un moment historique.

Premier joueur du Heat honoré d’une statue, Dwyane Wade avait lui-même choisi cette pose : son fameux « This is my house ! », hurlé après un panier décisif contre Chicago en 2009. Mais l’intéressé a fini par entendre les critiques.

Un nouveau visage, pas une nouvelle statue

« Pourquoi ne pas essayer de l’améliorer ? », écrit-il dans un texte relayé par l’Associated Press. « Il ne s’agit pas d’effacer le travail déjà accompli », précise-t-il, soucieux de respecter les artistes tout en écoutant les supporters.

Une décision qui fait écho à l’analyse du sculpteur Juan Carlos Carrillo, que nous avions interrogé à l’époque de la polémique. « Tout est de face, il n’y a pas de mouvement », regrettait-il, expliquant qu’un simple lifting du bronze n’était plus possible : il fallait refaire une partie de l’œuvre.

C’est finalement la solution retenue, après des travaux réalisés à l’abri des regards. Omri Amrany et Oscar León, auteurs de l’œuvre originale, avaient consacré quelque 800 heures à la première version. Dwyane Wade espère désormais que les fans retrouveront ses traits et l’émotion du moment : « Ce sera toujours notre maison. »

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Coordinateur du site éditorial Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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