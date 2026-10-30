Peyton Watson se cherche encore dans l’attaque des Cavs



Le système d’entrée avait été parfaitement exécuté. Evan Mobley avait fixé toute la défense des Hawks pour trouver Peyton Watson dans le corner. Mais son tir, sur la toute première possession du match à Atlanta, a fait « airball ».

L’ailier des Cavaliers s’en frottera les mains, comme pour rejeter la faute sur des paumes trop glissantes. La suite de son entame de match ne sera pas beaucoup plus heureuse. Après deux minutes de jeu, il a écopé successivement de ses première et deuxième fautes personnelles…

De retour sur le parquet, il n’est pas parvenu à s’imposer en pénétration, et n’a pas non plus converti un autre tir à mi-distance. Pire, en poussant un adversaire sur un écran posé pour James Harden, il a été sanctionné une troisième fois. Déjà remonté vis-à-vis des arbitres, Kenny Atkinson a protesté et écopé d’une faute technique.

« Ce soir, la balle n’allait pas dedans. Et puis les soucis de fautes, je sais qu’il était frustré. J’étais un peu frustré ! Avec plusieurs fautes qui, vous savez, ont été sifflées… Il est vraiment super pour nous, c’était une soirée difficile », résume le coach sur la soirée passée par la principale acquisition estivale des Cavs.

En 22 minutes, l’ailier n’a cumulé que 4 points à 1/8 aux tirs (0/3 derrière l’arc), 4 rebonds, 3 passes et 2 contres, mais surtout 5 fautes. Ce match manqué intervenait au lendemain de sa meilleure sortie avec sa nouvelle équipe, face aux Wizards, avec 22 points et 6 rebonds.

Une adresse encore en berne

Après cinq matchs disputés, avec un temps de jeu comparable à celui de l’an dernier à Denver, il tourne ainsi à 12 points de moyenne, mais à seulement 37.5% de réussite, dont 14% de loin.

« Comme toujours, j’étais très confiant dans ma capacité à m’adapter à cette équipe et à ses joueurs, simplement en les observant et en jouant avec eux pendant l’été. Mais évidemment, les choses se compliquent un peu quand les choses sérieuses débutent », reconnaissait le joueur de 24 ans plus tôt dans la semaine.

Pas simple de trouver sa place au sein d’un cinq majeur aussi dense, avec une paire Mitchell – Harden au cœur du jeu des Cavs et des tickets de tirs à trouver pour la paire d’intérieurs, Evan Mobley et Jarrett Allen.

« C’est donc clairement quelque chose à laquelle je suis en train de m’habituer. Mais en même temps, on joue un basket assez libre et fluide, donc je dois choisir les bons moments et m’habituer aux situations dans lesquelles je vais avoir mes tirs. Mais je pense que j’ai tout ce qu’il faut pour être productif et réaliser de bonnes performances à un haut niveau », poursuivait Peyton Watson.

Encore en délicatesse offensivement, ce dernier peut au moins se féliciter de son impact en défense, les soirs où il ne prend pas trop de fautes donc.

« Sa capacité à maintenir une telle intensité défensive, avec toute l’énergie qu’il déploie, est quelque chose que nous n’avions, très honnêtement, plus connu depuis que je suis ici. Nous sommes un peu maladroits offensivement en ce moment, surtout avec les titulaires. Si on parvient à fluidifier notre jeu, cela pourrait vraiment aider ce cinq majeur », lâchait son coach après leur victoire face aux Wolves cette semaine.

Peyton Watson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DEN 23 8.1 49.2 42.9 55.0 0.3 1.3 1.6 0.5 0.6 0.1 0.3 0.5 3.3 2023-24 DEN 80 18.6 46.5 29.6 67.0 0.7 2.5 3.2 1.1 1.8 0.5 0.7 1.1 6.7 2024-25 DEN 68 24.3 47.7 35.3 69.3 0.7 2.7 3.4 1.4 1.8 0.7 0.8 1.4 8.1 2025-26 DEN 54 29.6 49.1 41.1 73.0 0.9 4.0 4.9 2.1 2.5 0.9 1.7 1.1 14.6 2026-27 CLE 5 29.8 37.5 14.3 78.9 1.8 2.6 4.4 2.4 3.4 1.2 2.6 1.8 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.