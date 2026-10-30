Les Nets misent toujours sur Nolan Traoré et leur Draft 2025

Il y a un an, les Nets marquaient l’histoire de la NBA en sélectionnant cinq joueurs au premier tour de la Draft 2025, un record. Alors que ces derniers viennent d’entamer leur deuxième saison, Brooklyn a décidé d’activer les options pour leur troisième année de contrat, soit la saison 2027/28.

Une décision attendue, mais qui confirme la volonté de la franchise de miser sur ses jeunes talents. D’autant que, pour le GM Sean Marks, disposer de joueurs développés en interne et sous contrat à un prix raisonnable est devenu essentiel dans la NBA actuelle.

« L’époque où l’on pouvait aller chercher deux ou trois free agents en leur offrant des contrats maximums est probablement révolue. Ce genre d’opérations va devenir de plus en plus difficile à réaliser. Mais je pense qu’il est essentiel d’avoir dans son effectif des joueurs dont les contrats présentent un bon rapport qualité-prix. »

Nolan Traoré a une carte à jouer

Parmi les cinq joueurs concernés, Nolan Traoré a déjà montré des choses intéressantes. Renforcé musculairement et plus agressif, l’ancien de Saint-Quentin avait séduit Jordi Fernandez durant la présaison.

« J’aime son agressivité à trois points et il semble très confiant dans son tir », confiait son entraîneur. « C’est le fruit de tout le travail qu’il a fourni cet été. Je veux aussi le pousser à progresser défensivement. »

Nolan Traoré reste d’ailleurs sur deux sorties encourageantes face aux Pacers et aux Celtics, avec 32 points et 8 passes cumulés, à 3/5 de loin. De quoi espérer gagner encore en responsabilités, notamment avec l’indisponibilité d’Egor Demin, qui doit être réévalué dans une semaine après une blessure à la jambe.

Le Russe, auteur d’une première saison prometteuse avec notamment 38,5 % de réussite à 3-points, fait lui aussi partie des joueurs dont l’option a été activée. Tout comme Drake Powell, Ben Saraf et Danny Wolf.

Nolan Traoré Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 BRO 56 22.2 38.0 31.8 78.7 0.3 1.5 1.8 3.8 2.1 0.8 2.3 0.4 8.9 2026-27 BRO 4 17.4 50.0 60.0 69.2 1.0 0.8 1.8 2.0 1.5 0.8 1.8 0.5 9.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.