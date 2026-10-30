Rudy Gobert désamorce la séquence avec LaMelo Ball et Jonathan Kuminga

C’est la séquence qui a fait parler ces dernières heures et qui semble symboliser les difficultés des Wolves. On y voit, sur le banc de Minnesota, LaMelo Ball et Jonathan Kuminga qui s’agitent autour du pivot.

Il faut dire que le Français n’était pas en réussite ces deux derniers matchs, avec un affreux 0/13 au shoot ! De quoi alimenter les frustrations au sein du groupe. De leur côté, les soutiens du pivot estiment que ses deux coéquipiers ne sont pas irréprochables et n’ont pas son CV pour se permettre de le rabrouer ainsi, si tôt dans la saison.

Qu’en pense le principal intéressé ? « Il y avait forcément de la frustration. J’étais frustré, ils étaient frustrés. Mais on voit ça tout le temps, et ce n’est pas une mauvaise chose », assure Rudy Gobert.

« Par le passé, il y a eu des choses graves »

Mais le Français refuse d’y voir les signes d’une fracture. « Je n’ai ressenti aucune animosité, aucun manque de respect. Ce sont simplement des gars qui veulent gagner et qui essaient de s’entraider », poursuit-il, en rappelant que la communication reste bonne avec les nouveaux venus, malgré les difficultés à trouver des automatismes.

« J’aimerais voir les images, voir à quoi ça ressemble car, sur le moment, ce n’était pas grave », ajoute le Français, conscient que les angles de caméra peuvent donner une impression trompeuse. Il rappelle également que « par le passé, il y a eu des choses graves », en faisant sans doute référence à son altercation avec Kyle Anderson.

« Là, il n’y avait rien », conclut l’ancien du Jazz, qui y voit donc une tempête dans un verre d’eau.

Reste que les Wolves traversent une période délicate, avec deux défaites de suite et la blessure d’Anthony Edwards. Et si Rudy Gobert ne retrouve pas son efficacité, les frustrations pourraient rapidement s’amplifier à Minneapolis…

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTH 45 9.6 48.6 0.0 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTH 82 26.3 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTH 61 31.7 55.9 0.0 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTH 81 33.9 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTH 56 32.4 62.2 0.0 68.2 2.9 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTH 81 31.8 66.9 0.0 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTH 68 34.3 69.3 0.0 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTH 71 30.8 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTH 66 32.1 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 30.7 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 2023-24 MIN 76 34.1 66.1 0.0 63.8 3.8 9.2 12.9 1.3 3.1 0.7 1.6 2.1 14.0 2024-25 MIN 72 33.2 66.9 0.0 67.4 3.7 7.2 10.9 1.8 2.5 0.8 1.2 1.4 12.0 2025-26 MIN 76 31.3 68.2 0.0 52.6 3.9 7.5 11.5 1.7 2.6 0.8 1.4 1.6 10.9 2026-27 MIN 5 30.0 37.0 0.0 50.0 4.0 8.2 12.2 1.0 2.6 0.4 1.6 0.4 6.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.