Kenny Atkinson : « C’est aux entraîneurs de trouver le bon dosage »

La NBA est de nouveau confrontée à un important défi. Dix jours seulement après le début de saison, les blessures s’enchaînent déjà, à tel point que 96 joueurs figurent actuellement sur « l’injury report » d’ESPN. Un chiffre impressionnant, même si tous ne sont pas nécessairement indisponibles.

Parmi eux, les stars ne sont pas épargnées. Kawhi Leonard ou Paolo Banchero sont partis à l’infirmerie pour manquer quelques semaines. Anthony Edwards est déjà contraint à deux mois d’absence, tandis que la saison de Jalen Williams est probablement terminée.

Cette véritable hécatombe relance les interrogations sur l’évolution des blessures en NBA et leurs causes. Une inquiétude partagée par les entraîneurs, qui s’interrogent notamment sur l’intensité physique croissante du jeu, à l’image de Kenny Atkinson, coach des Cavaliers.

« Nous, les entraîneurs, nous nous posons beaucoup de questions à ce sujet », a-t-il ainsi confié. « L’intensité du jeu a augmenté, cela ne fait aucun doute. Il y a eu des évolutions tactiques, la pression défensive est beaucoup plus importante et les défenseurs commencent à exercer leur pression sur le porteur de balle de plus en plus loin du panier. Et personne ne parle du rebond offensif… Quand vous allez batailler au rebond, il y a des contacts physiques, ce qui demande aussi énormément d’efforts. »

« C’est à nous de trouver le bon dosage »

« Imaginez que vous puissiez remonter le ballon sans subir la moindre pression défensive. Maintenant, comparez cela à une situation où un adversaire vient vous presser dès la ligne des lancers francs et vous oblige à changer huit fois de direction. Il y a des accélérations, des décélérations, les défenseurs doivent parcourir de plus grandes distances pour contester les tirs, et les joueurs tirent de plus en plus loin du panier. Imaginez l’impact physique que cela représente, puis répétez ces efforts tout au long d’un match et multipliez-les », a poursuivi le coach.

Cette intensité physique croissante pourrait ainsi contribuer à l’accumulation des blessures, même si elle ne suffit pas à expliquer tous les pépins qui frappent actuellement la Grande Ligue. Pour les entraîneurs, le défi consiste désormais à trouver le bon équilibre entre les exigences tactiques et la préservation de la santé des joueurs.

« Nous sommes donc conscients de l’usure physique que cela engendre, mais c’est une situation très complexe à gérer, parce qu’il faut être capable de suivre l’intensité imposée par l’équipe adverse, qui ne vous laisse aucun répit. C’est aux entraîneurs de trouver le bon dosage », a expliqué Kenny Atkinson. « On ne peut pas tout demander aux joueurs. C’est comme ça que je vois les choses. »