Allisha Gray serre les dents et sauve le Dream

Touchée à un doigt de la main gauche (sa main de shoot) depuis le début des playoffs, Allisha Gray n’est pas du genre à renoncer. Après avoir subi une intervention mineure durant la demi-finale face au Liberty, l’arrière du Dream a fait son retour pour les Finals.

Même diminuée, et en panne d’adresse (28% à 16/57 au tir sur les cinq premiers matchs), Allisha Gray n’a rien lâché. Et elle a fini par être récompensée par un Game 6 de très haut niveau, au meilleur des moments.

« Je suis juste concentrée. C’est le Game 6, c’est gagner ou rentrer à la maison… Et je ne voulais pas rentrer chez moi. Nous avons un titre à remporter », a-t-elle lancé.

Un match de « superstar »

Avec 23 points (8/12 au tir dont 5/7 à 3-points), 6 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 3 contres, Allisha Gray a noirci la feuille de statistiques. Surtout, elle a été précieuse des deux côtés du terrain, avant d’inscrire un dernier panier à 3-points à 56 secondes de la fin pour sceller la victoire d’Atlanta (80-69).

Une performance d’autant plus remarquable que les Valkyries n’ont réussi que 2 de leurs 17 tirs lorsqu’Allisha Gray était leur défenseuse principale ! Guerrière dans l’âme, sa coéquipière Angel Reese (15 points, 14 rebonds) n’a pas manqué de souligner sa dureté physique, mais aussi mentale.

« Elle a peut-être mal, mais ça ne se voit pas », a-t-elle souligné, alors qu’Allisha Gray portait une poche de glace sur la main gauche à ses côtés en conférence de presse. « Je lui ai dit : ‘Ce sera un match mental. Tu ne dois laisser personne te déstabiliser. Tu sais exactement qui tu es.’ Je veux qu’elle continue à avoir confiance en elle. Je lui rappelle toujours : ‘Tu es cette fille-là. Tu es une superstar, alors comporte-toi comme une superstar.’ »

Encore une vitesse à passer

Dos au mur, Atlanta avait besoin de toutes ses forces pour arracher ce Game 7, et le réveil d’Allisha Gray était l’une des clés de la rencontre. Le coach Karl Smesko a fait de son mieux pour placer sa joueuse dans les meilleures conditions, et celle-ci a parfaitement répondu.

« Elle a parfaitement transposé sur le terrain ce qu’elle avait vu sur les vidéos et travaillé à l’entraînement », a déclaré Smesko. « Ce sont des matchs auxquels aucun d’entre nous n’a encore participé. C’est la première chose que nous avons dite dans les vestiaires : à quel point nous sommes fiers d’Allisha. »

Tout sera remis à zéro ce samedi pour le Game 7 au Chase Center. Après avoir retrouvé son adresse au meilleur moment, Allisha Gray devra confirmer pour offrir au Dream une chance de décrocher le titre. Et malgré sa main douloureuse, elle estime avoir encore de la marge…

« J’essaie simplement d’être indulgente avec moi-même », a-t-elle ajouté. « Les tirs rentraient aujourd’hui, alors je vais m’en contenter… Mes coéquipières m’ont mise au défi, et je crois sincèrement l’avoir relevé. Pour le Game 7, je ne peux pas lever le pied. Je sens que je peux passer à la vitesse supérieure. »