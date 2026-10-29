Evan Mobley pense pouvoir être létal à 3-points

Après avoir inscrit quatre paniers primés face aux Wolves, Evan Mobley a enfoncé le clou dans la victoire face aux Wizards, avec cette fois cinq paniers à 3-points, son record personnel. Et à chaque fois, il s’est montré très adroit, puisqu’il affiche un superbe 82% de réussite (9/11) sur ces deux rencontres !

Globalement, avec trois paniers de loin par match et un pourcentage très élevé (66%), l’intérieur des Cavaliers frappe fort derrière l’arc en ce début de saison.

« Ça peut durer », annonce-t-il à propos de cette nouvelle arme qu’il entend bien développer. « C’est simplement une question de confiance. Les premières tentatives rentrent, donc on continue de shooter. Je bosse là-dessus depuis des années maintenant. J’ai confiance et je vais continuer. »

Il faut dire que, contre Minnesota ou Washington, Evan Mobley a eu des espaces. Les intérieurs adverses, que ce soit Rudy Gobert, Anthony Davis ou Alexandre Sarr, ne vont pas le chercher aussi loin. Après un écran, bien servi par Donovan Mitchell ou James Harden, il a pour l’instant largement le temps d’armer et de déclencher.

Évidemment, l’ancien Défenseur de l’année ne va pas inscrire deux tirs extérieurs sur trois jusqu’à la fin de la saison régulière. Mais ce premier échantillon est prometteur, d’autant que sa mécanique semble gagner en rapidité.

« Ça vient de la présaison. Il y a un changement dans son comportement. Il veut être meilleur que la saison dernière. Il a bossé, a confiance. Il mettait des tirs l’an dernier, mais quand il avait le temps et l’espace. Là, il va un peu plus vite. Il met des tirs davantage contestés », estime son coach Kenny Atkinson. « Cela ouvre des espaces pour moi, il y a moins de défenseurs dans la raquette », se réjouit Jarrett Allen.

La prochaine étape : sanctionner les défenses plus agressives

Evan Mobley a inscrit trois paniers primés dès le premier quart-temps face à Washington et, forcément, en deuxième période, les Wizards sont sortis un peu plus sur lui, le forçant à davantage pénétrer. C’est là son prochain axe de progression : rester dangereux même lorsque les défenses se montrent plus agressives.

« Cela va écarter la défense et rendre la vie plus difficile aux défenseurs », analyse l’intérieur de Cleveland sur l’apport d’un tir à 3-points très fiable. « Je dois bosser sur ce point, mais ça va être bénéfique pour mon jeu aussi d’aller vers le panier. »

Car l’idée n’est pas de faire du joueur de l’Ohio un simple shooteur. Il n’est jamais aussi important et efficace que lorsqu’il peut enchaîner les paniers près du cercle. Et si les défenses commencent à sortir davantage sur lui, cela pourrait justement lui offrir de nouvelles possibilités pour attaquer le panier.

« Je veux qu’il continue d’être dans la raquette, près du cercle. Il doit trouver l’équilibre », explique son entraîneur. « Cela va lui ouvrir des portes. Il prend les bons tirs et au bon moment. S’il peut marquer des shoots à 3-points et toujours être le grand défenseur qu’il est, alors il franchira un cap. »

Un cap qui pourrait aussi permettre à toute l’équipe de Cleveland de franchir un palier offensivement…

Evan Mobley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CLE 69 33.8 50.8 25.0 66.3 2.1 6.2 8.3 2.5 2.1 0.8 1.9 1.7 15.0 2022-23 CLE 79 34.4 55.4 21.6 67.4 2.4 6.6 9.0 2.8 2.8 0.8 1.8 1.5 16.2 2023-24 CLE 50 30.6 57.9 37.3 71.9 2.2 7.1 9.4 3.2 2.7 0.9 1.8 1.4 15.7 2024-25 CLE 71 30.5 55.7 37.0 72.5 2.3 7.0 9.3 3.2 2.0 0.9 2.0 1.6 18.5 2025-26 CLE 65 31.9 54.6 29.7 60.6 2.4 6.6 9.0 3.6 2.4 0.7 1.9 1.7 18.2 2026-27 CLE 4 34.8 57.1 66.7 60.0 2.5 7.5 10.0 2.8 2.5 0.5 1.5 1.3 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.