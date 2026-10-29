Les Cavaliers gâchent les débuts réussis d’AJ Dybantsa

L’événement de ce début de rencontre, ce sont évidemment les grands débuts d’AJ Dybantsa, qui disputait son premier match NBA après avoir manqué les premières rencontres à cause d’un souci à la cheville. Le premier choix de la Draft ne met pas longtemps à se montrer. Tout comme Alexandre Sarr. Les deux joueurs sont les hommes forts du premier quart-temps, dominé par Washington. Les Cavaliers répondent essentiellement à 3-points (34-42).

Bilal Coulibaly se joint à la fête en ne manquant aucun tir. Normal : il ne fait quasiment que dunker ! Les locaux n’arrivent pas à inverser la tendance. Même après une belle séquence où Peyton Watson enchaîne les paniers et Jarrett Allen les contres, rien n’y fait. Washington garde la main à la pause (59-69).

Au retour des vestiaires, les troupes de Kenny Atkinson haussent le ton en défense. Résultat : la vie devient moins facile pour Trae Young et compagnie, et les Cavaliers grignotent leur retard. À l’entrée du dernier quart-temps, les deux équipes sont à égalité (92-92).

Au fil des minutes, les Wizards ont de plus en plus de mal à trouver de bons tirs et Kyshawn George manque trois tentatives de loin. À l’inverse, Donovan Mitchell et Evan Mobley accélèrent, avec un 9-0 qui se transforme en 17-6 dans les cinq dernières minutes. Avec autorité, Cleveland s’impose 121-111 et signe un troisième succès de rang.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une bonne première pour AJ Dybantsa. Son premier match était attendu et le rookie n’a pas raté ses débuts. Agressif dès la première action, il termine le premier quart-temps avec 9 points à 3/3 au tir, dont un alley-oop et un panier primé. Il n’a rien forcé, prenant même son temps sur certaines possessions. On l’a également revu dans le « money time », avec plus ou moins de réussite. Néanmoins, avec 19 points à 8/12 au tir en 27 minutes, c’est une première prestation très encourageante en NBA.

– Les Français de Washington ont brillé. Avec 18 points, 4 rebonds et 4 interceptions, Alexandre Sarr a pesé des deux côtés du terrain. Bilal Coulibaly aussi, avec 17 points (8/9 au tir), 2 interceptions et 2 contres. L’arrière a passé une bonne partie de sa soirée dans les airs, à multiplier les dunks, même si son impact offensif a diminué en seconde période.

– Washington n’est plus une équipe facile à manœuvrer. Les Cavaliers s’en sont sortis grâce à leur expérience et à l’autorité d’une formation habituée aux gros matchs. Mais surtout en montant d’un cran en défense. Pendant plus de 30 minutes, ils ont constaté que les Wizards avaient désormais les armes pour sanctionner le moindre relâchement. Entre la fougue d’AJ Dybantsa, l’activité des Français et le talent de Trae Young, Washington possède de sérieux arguments offensifs. Le dernier quart-temps a certes été raté, mais Brian Keefe peut être satisfait du visage affiché par ses joueurs face à l’une des grosses écuries de la conférence Est.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 117 MIA 129 CLE 121 WAS 111 DET 97 CHA 89 IND 109 PHI 114 TOR 129 ORL 99 CHI 127 NYK 133 MIL 100 HOU 132 MIN 114 GSW 119 NOR 91 DEN 104 UTH 111 SAS 117 DAL 120 OKC 96 LAC 87 LAL 103