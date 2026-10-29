Matchs
NBA
Matchs
NBA

Les Cavaliers gâchent les débuts réussis d’AJ Dybantsa

Publié le 29/10/2026 à 7:28 Twitter Facebook

NBA – Malgré les 19 points d’AJ Dybantsa pour son premier match NBA, les Wizards ont fini par céder face aux Cavaliers (121-111), qui ont fait la différence dans le dernier quart-temps.

AJ Dybantsa

L’événement de ce début de rencontre, ce sont évidemment les grands débuts d’AJ Dybantsa, qui disputait son premier match NBA après avoir manqué les premières rencontres à cause d’un souci à la cheville. Le premier choix de la Draft ne met pas longtemps à se montrer. Tout comme Alexandre Sarr. Les deux joueurs sont les hommes forts du premier quart-temps, dominé par Washington. Les Cavaliers répondent essentiellement à 3-points (34-42).

Bilal Coulibaly se joint à la fête en ne manquant aucun tir. Normal : il ne fait quasiment que dunker ! Les locaux n’arrivent pas à inverser la tendance. Même après une belle séquence où Peyton Watson enchaîne les paniers et Jarrett Allen les contres, rien n’y fait. Washington garde la main à la pause (59-69).

Au retour des vestiaires, les troupes de Kenny Atkinson haussent le ton en défense. Résultat : la vie devient moins facile pour Trae Young et compagnie, et les Cavaliers grignotent leur retard. À l’entrée du dernier quart-temps, les deux équipes sont à égalité (92-92).

Au fil des minutes, les Wizards ont de plus en plus de mal à trouver de bons tirs et Kyshawn George manque trois tentatives de loin. À l’inverse, Donovan Mitchell et Evan Mobley accélèrent, avec un 9-0 qui se transforme en 17-6 dans les cinq dernières minutes. Avec autorité, Cleveland s’impose 121-111 et signe un troisième succès de rang.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une bonne première pour AJ Dybantsa. Son premier match était attendu et le rookie n’a pas raté ses débuts. Agressif dès la première action, il termine le premier quart-temps avec 9 points à 3/3 au tir, dont un alley-oop et un panier primé. Il n’a rien forcé, prenant même son temps sur certaines possessions. On l’a également revu dans le « money time », avec plus ou moins de réussite. Néanmoins, avec 19 points à 8/12 au tir en 27 minutes, c’est une première prestation très encourageante en NBA.

– Les Français de Washington ont brillé. Avec 18 points, 4 rebonds et 4 interceptions, Alexandre Sarr a pesé des deux côtés du terrain. Bilal Coulibaly aussi, avec 17 points (8/9 au tir), 2 interceptions et 2 contres. L’arrière a passé une bonne partie de sa soirée dans les airs, à multiplier les dunks, même si son impact offensif a diminué en seconde période.

– Washington n’est plus une équipe facile à manœuvrer. Les Cavaliers s’en sont sortis grâce à leur expérience et à l’autorité d’une formation habituée aux gros matchs. Mais surtout en montant d’un cran en défense. Pendant plus de 30 minutes, ils ont constaté que les Wizards avaient désormais les armes pour sanctionner le moindre relâchement. Entre la fougue d’AJ Dybantsa, l’activité des Français et le talent de Trae Young, Washington possède de sérieux arguments offensifs. Le dernier quart-temps a certes été raté, mais Brian Keefe peut être satisfait du visage affiché par ses joueurs face à l’une des grosses écuries de la conférence Est.

Cleveland Cavaliers / 121TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Evan Mobley318/125/63/4391221030-12430
Peyton Watson289/171/43/35162302142221
Donovan Mitchell316/132/55/51457225021921
James Harden335/182/104/40226212051610
Jarrett Allen303/60/02/221012211036823
Meleek Thomas204/70/12/213413100111013
Sam Merrill202/72/62/201113100886
Jaylon Tyson203/51/20/001121110478
Mario Hezonja172/51/40/0213200001057
Tyrese Proctor61/10/00/010110000124
Total43/9114/3821/2215324726167134121
Washington Wizards / 111TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
AJ Dybantsa268/121/32/211224020-31917
Anthony Davis338/182/50/014532102-111819
Alexandre Sarr257/112/52/304423411-31823
Trae Young333/121/77/70558104031414
KyShawn George384/100/40/0022112001-14816
Bilal Coulibaly268/91/20/011202202-31722
Deandre Ayton115/50/00/021301000-21013
Khris Middleton231/21/21/203322030-644
Carlton Carrington200/40/43/301132000-1133
Total44/838/3215/175222731197106111

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL117
MIA129
CLE121
WAS111
DET97
CHA89
IND109
PHI114
TOR129
ORL99
CHI127
NYK133
MIL100
HOU132
MIN114
GSW119
NOR91
DEN104
UTH111
SAS117
DAL120
OKC96
LAC87
LAL103

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  

Cleveland Cavaliers en 1 clic

Washington Wizards en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes