Retraité et apaisé, Chris Paul prépare sa reconversion

En février dernier, le basket disait adieu à l’un de ses plus grands cerveaux. Echangé par les Clippers puis coupé par les Raptors, Chris Paul raccrochait les sneakers après plus de vingt ans à sillonner les parquets NBA, les éclaboussant au passage de son talent et de son intelligence de jeu.

Porte-étendard d’un profil de meneur de plus en plus rare dans la NBA actuelle, le vétéran rejoignait ainsi le club des légendes sans bague. Un immense regret pour certains, mais pas une obsession pour CP3, qui n’a pas ressenti de manque lorsque la saison NBA a démarré, pour la première fois depuis 2005, sans lui.

« J’aimerai toujours ce sport, j’aimerai toujours le basket et tout ce qui l’entoure », reconnaît-il auprès de Sports Illustrated. « Mais cet aspect de la vie d’un joueur ne me manque pas. Non, vraiment, ça ne me manque pas. Ce qui me manque, c’est la camaraderie. Vous voyez ce que je veux dire ? Le fait de passer du temps avec mes coéquipiers, mais aussi la compétition et les matchs. Mais ce que j’ai compris, c’est que je prends encore plus de plaisir à profiter de ces moments avec ma famille que je ne regrette pas ceux que je vivais sur les parquets. »

La santé comme passion

Lui qui s’est toujours considéré comme « bien plus qu’un simple basketteur » profite désormais de son temps libre pour approfondir ses connaissances, notamment dans le domaine de la santé. Un sujet qui lui tient particulièrement à cœur, après une carrière marquée par onze opérations des mains et pas moins de 31 vis !

« Franchement, je sais que je n’aurais jamais pu jouer pendant 21 ans si je n’avais pas fait attention à tout ce que je faisais entrer dans mon corps au quotidien », explique-t-il. « Tout au long de ma carrière, j’ai toujours essayé de partager avec mes amis et ma famille les petites astuces et les précieux conseils que je découvrais au fil du temps. Je me considère comme quelqu’un qui ne cesse jamais d’apprendre. Je continue de me renseigner sur tout ce qui peut contribuer à la longévité et à la santé, parce que ça n’a pas de prix. J’ai envie d’en savoir toujours plus. »

Une passion que le « Point God » compte bien entretenir, même loin des parquets. Présent à un événement organisé par Thorne, une entreprise spécialisée dans la santé et le bien-être dont il est partenaire, l’ancien meneur a ainsi expliqué que ses habitudes avaient forcément évolué depuis sa retraite.

« Même à la retraite, je continue évidemment d’y accorder une grande importance », révèle-t-il. « Bien sûr, je ne passe plus quatre ou cinq heures par jour à m’entraîner, donc cela demande une certaine adaptation sur le plan physique. Il faut évoluer, changer ses habitudes et s’adapter. Je suis encore en train d’apprendre à mieux me connaître, à découvrir ce qui m’intéresse et ce que j’ai envie de faire. Mais la santé restera toujours ma priorité. Parce que c’est elle qui te permet de profiter pleinement de toutes les choses dont tu veux profiter dans la vie. »

Une émission consacrée à l’analyse du jeu

D’autant que l’ancien meneur des Clippers, dont il reste une légende, a déjà un nouveau projet en préparation.

Chris Paul prévoit ainsi de lancer une émission dans laquelle il décortiquera le jeu et partagera sa lecture du basket. Une perspective forcément intéressante pour l’un des meilleurs passeurs de l’histoire, qui reconnaît toutefois avoir ressenti une certaine appréhension au moment d’envisager sa reconversion.

« Cette période où tu essaies de déterminer à quoi tu veux que ta vie ressemble, c’est à la fois excitant et un peu effrayant », confie l’ancienne star NBA. « Je pense que la plupart des sportifs vous diront que c’est effectivement assez angoissant. Et dans ces moments-là, il est important d’avoir des personnes avec qui échanger sur différents sujets. Le prochain chapitre de ma vie sera consacré à beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Il y aura ma famille, les différentes entreprises dans lesquelles je suis impliqué. Je vais également lancer une émission dans laquelle je décortiquerai le jeu, en expliquant tous les petits détails que je remarque pendant les matchs. »

Mais sa retraite est avant tout l’occasion pour le quintuple meilleur passeur de la ligue de se rapprocher de sa famille. En particulier de son père, dont il n’avait plus pu célébrer l’anniversaire depuis son arrivée en NBA. Un bonheur simple, mais qui donne tout son sens à cette nouvelle vie.

« Et puis, il y a toutes les expériences que je vais pouvoir vivre. C’est probablement ce qui me réjouit le plus », poursuit-il. « Par exemple, mon père vient d’avoir 66 ans. Comme j’ai passé toutes ces années à participer aux camps d’entraînement et à me préparer pour les saisons NBA, cela fait plus de vingt ans que je n’ai pas pu passer son anniversaire avec lui. Je pense aussi à Thanksgiving et à toutes ces fêtes que je n’ai pas pu célébrer auprès de ma famille. Aujourd’hui, je suis entraîneur adjoint dans l’équipe du lycée de mon fils. Je suis extrêmement reconnaissant d’avoir pu vivre ces 21 années de carrière. Et j’essaie simplement de me concentrer sur tous les aspects positifs de ma carrière, mais aussi sur toutes les opportunités qui s’offrent désormais à moi. »