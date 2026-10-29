Le ballon brûle les doigts des Clippers

Défaites et ballons perdus. Ce sont les éléments clés du début de saison des Clippers. Les seconds expliquant en grande partie les premières. Les Californiens ne sont pas économes en possessions gâchées puisqu’ils dominent la ligue dans ce domaine, avec 23.3 de moyenne.

Leur plus petit total ? 18 dans la victoire contre les Kings. Et c’est déjà trop. Ensuite, ce furent des montages de ballons perdus, dont 26 dans la plus récente défaite contre des Lakers pourtant privés de Luka Doncic.

Avec quatre ballons perdus dans les quatre premières minutes, les joueurs de Tyronn Lue n’ont clairement pas su profiter de l’absence du Slovène. « C’était un peu déprimant ce début », regrette le coach des Clippers, qui constate pourtant les « bonnes intentions » de ses joueurs sur le parquet.

Ses troupes désirent jouer vite et veulent faire circuler le ballon. Seulement, le jeu appelle la faute et en Californie, il y en a énormément. Car la veille, contre le Thunder, 26 possessions avaient également été jetées à la poubelle.

« On doit faire mieux pour ne pas perdre le ballon. 26 balles perdues deux matches de suite, c’est beaucoup trop, surtout quand on n’a pas de marge. Les gars en sont conscients », analyse Tyronn Lue. « On essaie de faire le juste choix mais on joue un peu trop vite », concède Darius Garland, 5 balles perdues dans cette rencontre face au voisin de Los Angeles. « Dès qu’on va ralentir, trouver nos marques et mettre en place notre alchimie, ça ira. »

Avec 94 ballons perdus pour seulement 100 passes décisives, les Clippers affichent un terrible ratio et se tirent des balles dans le pied jusqu’à maintenant. Darius Garland est justement, avec 5.8 de moyenne et à égalité avec Luka Doncic, le joueur le plus négligeant de la NBA.

« Il arrive parfois que ce soit de la malchance, mais on perd trop de ballons sans pression adverse. On ne fait pas assez attention au ballon », remarque et se désole l’entraîneur de Los Angeles.