Face aux Bulls, Jalen Brunson a nettoyé ses pensées

Comme l’ensemble des Knicks, qui ont mal démarré, Jalen Brunson patinait depuis le début de saison. Après quatre matchs, le MVP des Finals 2026 était loin de son meilleur niveau, affichant seulement 22.8 points de moyenne, avec une adresse inquiétante : 36% de réussite au tir et 20% à 3-points.

Heureusement pour lui, New York croisait Chicago mercredi soir. Les Bulls affichent une défense très, très poreuse, l’une des pires de la ligue. Une occasion idéale pour retrouver des sensations.

« Je suis content d’avoir pu enfin franchir cet obstacle car j’avais des pensées inutiles dans la tête », reconnaît-il à propos de son début de saison compliqué. « Voir le ballon entrer dans le panier m’a permis de sortir de mon état d’esprit habituel et de me mettre dans de bonnes dispositions. »

Le meneur des Knicks en a profité pour inscrire 38 points à 13/25 au tir, dont 6/10 à 3-points. « Je n’étais pas inquiet », assure son entraîneur Mike Brown. « Il trouve toujours la solution et on avait besoin de chaque point dans cette rencontre. »

Etat d’esprit, détermination, esprit de compétition, dureté et mental

Car si la défense des Bulls n’a pas pu contenir Jalen Brunson, New York n’a pas eu la vie facile pour s’imposer (133-127). Menés de 19 points dans le troisième quart-temps, les Knicks ont en effet dû attendre la dernière période pour renverser la rencontre. C’est là que leur meneur a fait la différence, avec 14 points inscrits en seulement sept minutes, pour aller chercher un deuxième succès de rang.

Une réaction d’autant plus remarquable que les New-Yorkais étaient arrivés dans l’Illinois à 2h30 du matin, après leur match de la veille contre Detroit. Malgré les jambes lourdes, Jalen Brunson a trouvé les ressources pour porter son équipe dans le « money time ».

« Sa volonté est incroyable. Sa détermination est sans égale », salue ainsi Mike Brown en conclusion. « Il ne fait pas 2m01, n’est pas athlétique, n’est pas rapide mais son état d’esprit, sa détermination, son esprit de compétition, sa dureté, son mental font de lui un incroyable joueur de basket. Un joueur de calibre MVP. »

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21.8 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17.9 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25.0 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31.9 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35.0 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NYK 77 35.4 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NYK 65 35.4 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NYK 74 35.0 46.7 36.9 84.1 0.4 2.9 3.3 6.8 2.3 0.8 2.4 0.1 26.0 2026-27 NYK 5 35.1 40.2 33.3 75.0 0.4 2.0 2.4 5.0 1.4 0.8 2.2 0.6 25.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.