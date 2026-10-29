Le MVP de la nuit | Victor Wembanyama avait la réponse

Il fallait un grand Victor Wembanyama pour éviter aux Spurs de tomber dans le piège tendu par le Jazz. Bousculé pendant une bonne partie de la rencontre, San Antonio a pu compter sur son intérieur français, auteur de 36 points à 14/25 au tir, dont 4/10 à 3-points, 14 rebonds, 5 passes, 3 interceptions et 2 contres en 39 minutes.

Une performance d’autant plus remarquable que « Wemby » n’a pas perdu le moindre ballon, tout en affichant un différentiel de +14. Son influence s’est ressentie dans tous les secteurs, depuis sa production offensive jusqu’à la séquence défensive qui a permis aux Texans d’étouffer Utah en prolongation.

Car les Spurs ont longtemps couru après le score. Menés de dix points à l’issue du premier quart-temps, ils ont été maintenus en vie par les 21 points de Victor Wembanyama avant la pause. Le Français a alterné jeu intérieur, tirs à mi-distance et tentatives derrière l’arc pour ramener son équipe à quatre longueurs à la mi-temps (55-51).

« Aujourd’hui, nous avions la réponse »

Plus tranchant après la pause, il a rapidement replacé San Antonio devant grâce à un dunk renversé après avoir récupéré son propre tir manqué. Puis, lorsque Brice Sensabaugh a donné trois points d’avance au Jazz en prolongation, Victor Wembanyama a participé au 12-0 décisif des Spurs avec un tir à mi-distance et un dunk. Le Français a surtout apprécié la capacité de son équipe à résoudre les différents problèmes posés par Utah.

« Nous allons rencontrer beaucoup de scénarios différents durant la saison », a-t-il expliqué. « Aujourd’hui, nous avions la réponse, et c’est tout ce que nous pouvons demander. Bien sûr, nous pouvons toujours faire mieux. »

Une réponse qui illustre la maturité d’un groupe malmené, mais qui n’a jamais paniqué. Après avoir manqué ses quatre derniers tirs du 4e quart-temps, San Antonio a changé de visage durant les cinq minutes supplémentaires.

« Nous en avions assez de nos erreurs »

Menés 108-105 après le tir primé de Brice Sensabaugh, les Spurs ont alors fermé toutes les portes. Ils ont provoqué quatre pertes de balle et limité le Jazz à deux paniers en sept tentatives pendant la prolongation. Une réaction collective que Wembanyama résume en quelques mots.

« La persévérance », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé la clé du 12-0. « Je pense que nous avons tous élevé notre niveau défensif. Nous en avions assez de nos erreurs. »

Mitch Johnson a, lui aussi, apprécié la manière avec laquelle son joueur vedette et le collectif ont progressivement trouvé les bonnes solutions.

« Je pense que c’est une harmonie à trois dimensions », estime l’entraîneur texan. « Victor a conscience des zones et des configurations depuis lesquelles il doit jouer, ses coéquipiers les anticipent et sont capables de lui transmettre le ballon, puis le staff continue d’aider tout le monde à évoluer dans ces situations. »

VICTOR WEMBANYAMA TONIGHT: 36 PTS – 14 REB – 5 AST – 2 BLKS – 14/25 FG https://t.co/wPNMJ8ULwY — Bala (@BalaPattySZN) October 29, 2026

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAS 71 29.7 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SAS 46 33.2 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SAS 64 29.2 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0 2026-27 SAS 5 32.1 48.0 27.6 76.7 2.4 9.0 11.4 2.8 2.2 1.4 1.6 3.8 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.