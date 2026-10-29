Baptême du feu réussi pour AJ Dybantsa

Après avoir pris du retard en manquant les quatre premiers matchs, à cause d’une entorse à la cheville, AJ Dybantsa a vite rattrapé le temps perdu. Dès la première possession de son premier match à Cleveland, le rookie attaque le cercle pour croiser la route de Jarrett Allen. Il obtient la faute.

« J’ai essayé d’être agressif dès le départ. C’est mon jeu, peu importe le niveau dans lequel j’évolue. Je voulais tellement que mon premier panier soit un dunk. Je l’ai dit à mon père mais, bon, c’est cool, j’ai eu la faute », raconte ainsi le premier choix de la dernière Draft.

Logiquement stressé pour son baptême du feu, cette première action a brisé la glace. « Il avait l’air calme, cool », remarque Anthony Davis. « Il avait de l’énergie et il a mis ses tirs. Il a été très bon. »

Sobre et intéressant

Dans la foulée, et toujours dans ce premier quart-temps, AJ Dybantsa montre ses qualités physiques avec un alley-oop, puis son shoot extérieur avec un tir primé.

L’ailier avait déjà 9 points à son compteur à l’issue du premier acte. Sobre, il continue de faire des choses simples jusqu’au dernier quart-temps où il aura plusieurs shoots importants dans le « money time » à prendre.

Le rookie a alors pris son temps avant de tenter sa chance. Malheureusement, il ne peut pas inverser la tendance, les Cavaliers ayant le vent dans le dos et finissant par s’imposer. Reste sa prestation, très positive, avec 19 points à 8/12 au shoot en 27 minutes, et un sentiment d’impatience qui domine : celui de vite le revoir sur les parquets.

« Il a été excellent. On a vu ses qualités pour aller au cercle, bien lire les situations, faire de bonnes passes », se réjouit Brian Keefe. « Son activité défensive a été très bonne. C’est assez impressionnant pour un premier match. »