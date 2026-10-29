La Air Jordan 6 repasse en « Infrared »

Parmi l’immense collection de la ligne signature « Air Jordan », la Air Jordan 6 garde une saveur toute particulière. C’est en effet avec ce modèle aux pieds que Michael Jordan a remporté son tout premier titre NBA, en 1991 face aux Lakers de Magic Johnson. 35 ans plus tard, l’engouement du grand public pour cette paire est toujours intacte, 35 ans plus tard.

Le retour de la Air Jordan 6 « Infrared Salesman » a permis de le confirmer en février dernier, le stock s’étant rapidement retrouvé épuisé. Huit mois plus tard, c’est a tour de la Air Jordan 6 « White Infrared » de transformer l’essai. Ce coloris reprend à son tour les couleurs des Bulls de MJ avec une tige en cuir blanc et des finitions en noir et rouge, au niveau de la semelle intermédiaire, du col et de la languette. Les deux logos « Jumpman » ressortent ainsi en rouge, sur la languette et sous la semelle.

Encore un peu de patience pour la retrouver en France, la Air Jordan 6 « White Infrared » ne sera disponible qu’à partir du 7 novembre prochain sur Basket4Ballers, au prix de 210 euros.