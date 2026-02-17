Un bond de 35 ans pour la Air Jordan 6 « Infrared Salesman »

Jordan Brand a profité de l’effervescence autour du All-Star Game pour réhabiliter la mythique Air Jordan 6 « Infrared Salesman ». Parmi l’immense collection de la ligne signature « Air Jordan », cette Air Jordan 6 garde une saveur toute particulière. C’est en effet avec ce modèle aux pieds que Michael Jordan a remporté son tout premier titre NBA, en 1991 face aux Lakers. 35 ans plus tard, l’engouement du grand public s’apprête à confirmer que son aura est toujours intacte.

La paire ressort aujourd’hui selon le modèle redessiné « Reverse Infrared » de 1999, également connue sous le nom de « Salesman ». Celle-ci se compose d’une base noire agrémentée de finitions en rouge, pour faire ressortir le logo « Jumpman » sur la languette ou sous la semelle, ou encore le « Nike Air » présent sur le talon.

Jordan Brand aurait prévu un gros volume pour contenter la demande mondiale, et la part pour le marché français a déjà été bien entamée. La Air Jordan 6 « Infrared Salesman » est à retrouver depuis ce week-end sur Basket4Ballers au prix de 210 euros.