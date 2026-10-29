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La Kobe A.D. passe au « Laser Orange »

Publié le 29/10/2026 à 10:45 Twitter Facebook

Sneakers – Le modèle « After Death » sorti en 2016 en hommage à la fin de carrière de Kobe Bryant est déjà de retour avec un deuxième coloris.

À l’approche de sa fin de carrière, Kobe Bryant avait lancé ce modèle Kobe A.D. pour « After Death », afin de poursuivre sa collaboration avec Nike. Dix ans plus tard, la voilà de retour, remise au goût du jour avec de nouveaux attributs pour fêter ses dix ans.

La tige en tissu brodé, ici en violet avec des finitions en noir, a été retravaillée, tout comme le renfort en TPU à la base du talon, plus souple que sur le modèle précédent. Au niveau de la semelle intermédiaire, on retrouve désormais une mousse Nike React assortie d’un renfort en mousse Zoom X sous l’avant du pied. Le motifs d’adhérence de la semelle extérieure ont également été revus.

Le modèle a fait son grand retour à l’occasion de la reprise de la saison régulière avec un premier coloris « Purple Stardust ». En voici un deuxième, baptisé « Laser Orange » aux tons orange, qui lui donne un petit côté citrouille à l’approche d’Halloween, et adresse par la même occasion un clin d’œil aux couleurs de la WNBA.

La Nike Kobe A.D. Protro « Laser Orange » sera disponible à partir de minuit sur Basket4Ballers au prix de 150 euros.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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