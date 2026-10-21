La Kobe A.D. fête ses dix ans

C’était il y a dix ans. A l’approche de sa fin de carrière, Kobe Bryant avait lancé ce modèle Kobe A.D. pour « After Death », afin de poursuivre sa collaboration avec Nike. Dix ans plus tars, la voilà de retour, remise au goût du jour avec de nouveaux attributs pour fêter ses dix ans.

La tige en tissu brodé, ici en violet avec des finitions en noir, a été retravaillée, tout comme le renfort en TPU à la base du talon, plus souple que sur le modèle précédent. Au niveau de la semelle intermédiaire, on retrouve désormais une mousse Nike React assortie d’un renfort en mousse Zoom X sous l’avant du pied. Le motifs d’adhérence de la semelle extérieure ont également été revus.

Pour fêter la reprise de la saison NBA, ce coloris « Purple Stardust » de la Nike Kobe A.D. Protro sera à retrouver sur Basket4Ballers à partir de minuit, au prix de 150 euros.