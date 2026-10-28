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Utah Jazz – San Antonio Spurs : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Publié le 28/10/2026 à 13:36 Twitter Facebook

Paris sportifs – Les San Antonio Spurs se déplacent à Salt Lake City pour affronter un Utah Jazz affaibli, dans la nuit de mercredi à jeudi à 2 h 00, heure française.

Ce match ouvre une série de deux confrontations prévues en quatre jours, avec un second rendez-vous fixé lundi prochain à San Antonio. La saison précédente avait été favorable aux Spurs, vainqueurs deux victoires à une.

Dans cet article

Forme et perspectives avant San Antonio Spurs – Utah Jazz

Forme du moment

San Antonio Spurs
2V-2D · 7e à l’Ouest · à l’extérieur
DDVV
116,5 Points/m
109,8 Pts encaissés
115,6 Eff. off.
109,5 Eff. déf.

Utah Jazz
1V-3D · 13e à l’Ouest · à domicile
DVDD
112,8 Points/m
121,0 Pts encaissés
110,3 Eff. off.
118,9 Eff. déf.

San Antonio aligne deux succès consécutifs, dont une victoire 130-103 à domicile contre Sacramento, portée par un Victor Wembanyama qui affiche 22,2 points et 10,8 rebonds de moyenne depuis le début de la saison.

Utah traverse une période bien plus délicate, avec trois revers en quatre rencontres. Le plus récent, contre Memphis, s’est avéré particulièrement coûteux : Jaren Jackson Jr. et Lauri Markkanen ont tous deux dû quitter le terrain sur blessure au cours du même match.

Les deux formations occupent par ailleurs des positions très éloignées à l’Ouest : San Antonio est septième après quatre journées, Utah treizième. Un rappel de la vitesse à laquelle un mauvais départ peut devenir pénalisant dans une conférence aussi compétitive.

Comparatif des équipes
San Antonio SpursUtah Jazz
116,5Points/match112,8
Spurs +3,7
109,8Points encaissés121,0
Spurs -11,2
43,5Rebonds/match45,3
Jazz +1,8
27,8Passes/match27,5
Spurs +0,3
46,6 %Réussite au tir46,2 %
Spurs +0,4 %
13,8Pertes de balle16,8
Spurs -3,0

Ces chiffres établissent clairement la supériorité de San Antonio sur Utah dans deux domaines depuis le début de la saison : une attaque plus efficace et une défense nettement plus hermétique.

Le seul véritable avantage d’Utah réside au rebond, où l’équipe devance son adversaire du soir malgré l’absence de deux intérieurs habituels. Cela témoigne de la capacité de Mo Bamba et Ace Bailey à assumer des rôles élargis.

Les deux formations ont joué trois matchs au cours des sept derniers jours, ce qui rend le back-to-back des Spurs d’autant plus lourd à encaisser qu’il ne résulte pas seulement d’un calendrier hebdomadaire plus chargé.

Infos équipes et absences pour San Antonio Spurs et Utah Jazz

Absences
San Antonio Spurs
Tobias Harris, douleur au mollet gaucheN’a pas encore fait ses débuts cette saison Absent
Jayden Quaintance, genou droit, suites d’opérationPas encore autorisé à reprendre l’entraînement collectif Absent
Utah Jazz
Jaren Jackson Jr., rupture du ligament croisé du genou droitAbsence estimée à six-huit semaines Absent
Jusuf Nurkic, pied droit, lésion de la plaque plantaireAbsence d’au moins quatre semaines Absent
Trey Alexander, contusion au genou gauche Absent
Lauri Markkanen, entorse au poignet droitSorti prématurément face à Memphis Incertain
Jaxson Hayes, douleur à l’épaule droite Incertain

Tobias Harris n’a pas encore disputé le moindre match cette saison en raison d’une douleur au mollet, tandis que Jayden Quaintance demeure indisponible dans le cadre de sa rééducation après une opération du genou. Mitch Johnson peut néanmoins s’appuyer sur le reste de son effectif.

L’entraîneur intègre dans le cinq de départ un trio de meneurs composé de De’Aaron Fox, Dylan Harper et Stephon Castle plutôt que de les faire jouer ensemble sur de longues périodes. Victor Wembanyama a indiqué se sentir à l’aise dans ce dispositif, déjà employé par les Spurs pour conclure certaines rencontres.

La situation est nettement plus préoccupante à Utah : Jaren Jackson Jr. devrait être absent entre six et huit semaines après une rupture du ligament croisé du genou droit. Will Hardy a déjà salué la manière dont Mo Bamba et Ace Bailey ont répondu à cette charge de travail accrue.

Les duels clés entre San Antonio Spurs et Utah Jazz

Duel intérieur
Victor Wembanyama

Victor Wembanyama
SAS
VS
Mo Bamba

Mo Bamba
UTA
22,2 Points/m
10,8 Rebonds/m
14,0 Points/m
7,0 Rebonds/m

Avec Jaren Jackson Jr. absent pour six à huit semaines, Mo Bamba est le dernier rempart face à une nouvelle grosse performance de Victor Wembanyama.

Duel de meneurs
De'Aaron Fox

De’Aaron Fox
SAS
VS
Keyonte George

Keyonte George
UTA
15,8 Points/m
7,8 Passes/m
22,8 Points/m
7,8 Passes/m

Keyonte George s’est imposé comme la première option offensive d’Utah malgré le début de saison compliqué du Jazz, tandis que De’Aaron Fox dirige une attaque des Spurs construite pour contrôler le tempo en fin de match.

Le contraste statistique entre Victor Wembanyama et Mo Bamba fait de ce duel dans la raquette le facteur le plus susceptible de faire basculer le match, d’autant qu’Utah ne possède plus de véritable protecteur de cercle pour épauler son pivot.

De’Aaron Fox et Keyonte George présentent des moyennes de passes décisives presque identiques. Le meneur qui parviendra à imposer son rythme dans les dernières minutes pourrait déterminer l’issue de la rencontre.

Paris joueurs pour le match San Antonio Spurs – Utah Jazz

Paris sur les performances individuelles
Victor Wembanyama

Victor WembanyamaSAS

Points marquésPlus de 21,5
22,2 Saison pts
22,2 4 derniers
4/4 Matchs joués

Victor Wembanyama a dépassé cette barre lors de trois de ses quatre matchs cette saison, et face à un secteur intérieur d’Utah privé de Jaren Jackson Jr., l’intérieur français pourrait poursuivre sur sa lancée.

Keyonte George

Keyonte GeorgeUTA

Points marquésPlus de 21,5
22,8 Saison pts
22,8 4 derniers
4/4 Matchs joués

Avec Lauri Markkanen et Jaxson Hayes tous deux incertains, l’attaque d’Utah devrait encore davantage passer par Keyonte George.

Mo Bamba

Mo BambaUTA

RebondsPlus de 6,5
7,0 Saison reb
7,0 4 derniers
4/4 Matchs joués

Son temps de jeu a augmenté depuis la blessure de Jaren Jackson Jr., et il devrait voir son rôle intérieur grandir face à des Spurs peu dominants au rebond.

San Antonio Spurs et Utah Jazz, l’historique des confrontations directes

Confrontations directes
San Antonio Spurs

VS

Utah Jazz
22/01/2026San Antonio 126-109 UtahSalt Lake City

San Antonio avait gagné deux des trois matchs la saison passée, la dernière rencontre entre les deux équipes s’étant déroulée à Salt Lake City en janvier dernier.

Au-delà de ces confrontations en saison régulière, les deux franchises ne partagent ni rivalité marquée ni passé récent en play-offs, ce qui limite la dimension symbolique de cette soirée.

La spécificité de cette confrontation réside surtout dans son calendrier resserré : les deux équipes se retrouveront dès lundi à San Antonio, seulement quatre jours après ce premier affrontement.

Nos pronostics pour San Antonio Spurs – Utah Jazz

Pronostics
VainqueurSan Antonio Spurs1,17Même sur la seconde soirée d’un back-to-back, l’écart de niveau avec un Jazz privé de deux titulaires intérieurs reste trop grand.
ÉcartUtah Jazz +12,5Un écart à deux chiffres représente une marge importante à couvrir lors du second match d’un back-to-back, même face à une équipe diminuée.
TotalMoins de 234,5 pointsLa défense de San Antonio figure parmi les meilleures de la ligue et devrait limiter la production offensive d’Utah.
Perf. joueurVictor Wembanyama plus de 21,5 pointsUn chemin dégagé vers une soirée offensive prolifique face à une raquette affaiblie.
Perf. joueurKeyonte George plus de 21,5 pointsKeyonte George est la première option offensive d’Utah, et cette charge ne devrait qu’augmenter avec deux titulaires intérieurs incertains ou absents.
Pronostic sur le score du match
San Antonio Spurs 118-110 Utah Jazz
Écart de points : 8 · Total de points : 228

La supériorité collective de San Antonio, menée par Victor Wembanyama, devrait permettre aux Texans de s’imposer malgré la fatigue liée au déplacement. Toutefois, le back-to-back et le voyage de leur adversaire pourraient permettre à Utah de rester au contact plus longtemps que ne le suggère son bilan.

Attendez-vous à une rencontre largement contrôlée par les Spurs, mais sans forcément l’écart important que leur statut de grand favori pourrait laisser envisager.

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jeremy Ernou
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