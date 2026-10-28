Après trois défaites sur le fil, les Pelicans veulent apprendre à mieux finir

Tête basse, Dejounte Murray se dirige vers son banc avec le sentiment d’avoir laissé filer la victoire. Le meneur des Pelicans vient de manquer le « game winner » à Salt Lake City.

Quelques secondes plus tôt, il était parvenu à redonner un avantage d’un point à sa formation sur une pénétration bien sentie. Mais deux lancers francs de Darryn Peterson, suivis d’une faute offensive de Zion Williamson, ont suffi au Jazz pour repasser devant et finir par s’imposer.

Cette défaite d’un point intervenait deux jours après un revers inaugural de trois unités face aux Pacers. Et à la veille d’une défaite en prolongation sur le terrain des Nuggets malgré une avance de plus de 20 points. Soit un écart cumulé de seulement 10 points sur ces trois premières rencontres…

« Zéro victoire, trois défaites… C’est difficile », souffle Dejounte Murray, alors que sa formation a bénéficié de plusieurs jours d’entraînement pour travailler. Avec une priorité : apprendre à mieux finir les rencontres.

Un problème qui ne date pas d’hier

« Ça montre qu’on doit être plus disciplinés, on doit finir les matchs, savoir comment gagner, dans l’ensemble, s’aider les uns les autres. Cela montre l’équipe qu’on est, l’équipe qu’on peut être. […] (L’enjeu est de) savoir où sont les joueurs vers qui on se tourne, faire les stops en défense, et obtenir de bons tirs en attaque », liste le meneur.

Ce souci de mieux aborder le « money time » ne date pas d’aujourd’hui. La saison passée, les Pelicans affichaient le bilan le plus modeste de toute la ligue sur les matchs se jouant à une possession (2 victoires – 5 défaites). Le bilan un an plus tôt n’était guère plus reluisant (3 victoires – 8 défaites).

Or Jamahl Mosley est bien convaincu que sa formation « va se retrouver dans cette situation énormément de fois cette saison ». D’où l’attention portée aux détails à l’entraînement ces derniers jours. « On a regardé les séquences sur les deux dernières minutes du match, pour comprendre ce dont on a besoin, ce qu’on essaie de mettre en place », rapporte le coach sans trop vouloir en dire.

Idem pour Dejounte Murray, qui voit dans ces trois défaites autant de leçons que les Pelicans doivent tirer, « parce qu’on a contrôlé ces trois matchs. On s’est battus nous-mêmes. » L’équipe de La Nouvelle-Orléans démarre la nuit prochaine une série de trois matchs à domicile, face aux Nuggets à nouveau, puis aux Kings et aux Hawks. Trois occasions de mettre ces leçons en pratique et, surtout, d’apprendre enfin à gagner les matchs serrés.