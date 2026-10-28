Les Sixers cherchent des solutions à leurs problèmes au rebond

Depuis le début de saison, les Sixers ne sont pas souverains dès qu’il s’agit de s’imposer au rebond. Comment faire mieux ? LeBron James a choisi l’humour, en référence à la déclaration de Taurean Prince, qui avait décrit le plus simplement du monde le rebond, il y a quelques années.

« Pour le paraphraser : la balle est dans les airs, on l’attrape et c’est ce qu’on appelle un rebond », lance le « King », qui a beaucoup moins rigolé quand il a parlé de sa position de pivot pour la rencontre face aux Pistons. Les blessés à l’intérieur étaient nombreux, Nick Nurse a donc fait ce choix.

Les Sixers souffrent encore pour s’imposer durablement au rebond. Ils laissent par exemple 14 rebonds offensifs de moyenne à leurs adversaires, encaissent 20 points sur seconde chance et ne prennent aussi que 41.5 rebonds défensifs, soit la 25e moyenne de la ligue.

Finir totalement les possessions en défense

Dans la défaite contre Detroit, le début de rencontre fut totalement raté dans ce domaine, avant des corrections réalisées au fil des minutes mais qui n’ont pas pu inverser la tendance.

« Si on veut regarder le verre à moitié plein, on force l’adversaire à prendre des tirs compliqués, en fin de possession, mais on doit conclure et les joueurs doivent en être conscients », demande Nick Nurse. « C’est à tout le monde de le faire. Chacun doit être en alerte pour aller chercher le ballon quand le tir est manqué. »

Car rien n’est plus démoralisant pour une défense que de faire un stop, puis de voir un adversaire prendre un rebond offensif et marquer. « Les équipes vont envoyer des joueurs au rebond offensif, on va être bousculé », prévient le coach de Philadelphie. « On doit corriger cela et on devrait pouvoir le faire. On a des images, on fait des exercices. On doit maintenant traduire cela sur le parquet, dès le début de rencontre. »

Dans l’immédiat, avoir de nouveau Joel Embiid, ménagé face aux Pistons, et ses remplaçants dans la raquette « sera bénéfique » annonce Tyrese Maxey. « On doit y aller, on doit bloquer au rebond, se battre », insiste encore le All-Star. « On doit tout faire pour prendre les rebonds. »