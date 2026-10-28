La Jordan Triangle en voit de toutes les couleurs

La Jordan Triangle compte bien marquer le coup pour son grand retour sur le devant de la scène, avec un coloris « Rainbow Reflective » pour le moins original. On avait découvert ce nouveau modèle baptisé début juillet en marge du Quai 54.

Comme son nom l’indique, la Jordan « Triangle » rend hommage à la fameuse attaque en triangle popularisée par Phil Jackson et Tex Winter. Ses motifs triangulaires ressortent ainsi sur la tige entre cuir et mesh, ainsi que sur l’œillet supérieur.

Au niveau de la semelle, comme sur la Air Jordan 40, l’amorti « ZoomX » à l’avant-pied s’associe à une unité Zoom Air au talon pour offrir à la fois confort et retour d’énergie. La semelle extérieure est quant à elle en caoutchouc Hart 2.0.

Ce nouveau coloris se démarque donc par ses bandes iridescentes pour compléter une tige en gris et noir. En petit plus, la semelle extérieure phosphorescente fait également briller le modèle dans l’obscurité.

La Jordan Triangle « Rainbow Reflective » sera disponible sur Basket4Ballers à partir de dimanche au prix de 140 euros.