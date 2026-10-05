La Jordan Triangle est de retour !

On avait découvert ce nouveau modèle baptisé «Jordan Triangle» début juillet en marge du Quai 54. Le voici de retour sur le devant de la scène avec un cinquième coloris « Black/Metallic Silver » plutôt sobre.

La tige en noir entre cuir et mesh est en effet agrémentée de touches de gris métallique, notamment sur les logos « Jumpman » présents sur la languette et le talon. L’ensemble repose sur une semelle extérieure bleu translucide.

Comme son nom l’indique, la Jordan « Triangle » rend hommage à la fameuse attaque en triangle popularisée par Phil Jackson et Tex Winter. Ses motifs triangulaires ressortent ainsi sur la tige entre cuir et mesh, ainsi que sur l’œillet supérieur.

Au niveau de la semelle, comme sur la Air Jordan 40, l’amorti « ZoomX » à l’avant-pied s’associe à une unité Zoom Air au talon pour offrir à la fois confort et retour d’énergie. La semelle extérieure est quant à elle en caoutchouc Hart 2.0.

La Jordan Triangle « Black/Metallic Silver » est d’ores et déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 140 euros.