Le « Dame Time » n’a pas pris une ride chez les Blazers



« À la mi-temps, on s’est dit que la première équipe à défendre allait gagner le match. » La remarque de Micah Nori en dit long sur l’orgie offensive qui s’est jouée cette nuit entre les Lakers et les Blazers, deux formations qui ont shooté à plus de 55% de réussite. Un contexte favorable aux grands attaquants comme Damian Lillard.

Alors que les deux formations étaient embarquées dans un concours de tirs décisifs dans le « money time », le spécialiste de la discipline a eu le dernier mot.

Bien servi dans le corner par Deni Avdija, le vétéran a feinté Matisse Thybulle, puis sanctionné devant Ziaire Williams à 3-points. Un « dagger » à une quarantaine de secondes de l’issue de la partie.

« Je vis pour ces moments-là. Surtout en sachant que je n’avais pas bien shooté », remarque le shooteur, auteur de 21 points à 5/12 aux tirs, dont 4/8 de loin. « C’est quand même beaucoup plus sympa d’être de ce côté-là, c’est sûr », complète son coach, qui savoure lui aussi ce nouveau « Dame Time ».

Comme le rappelle Ja Morant, auteur de plusieurs « floaters » importants dans les derniers instants, Damian Lillard a cumulé quantité de tirs de ce genre dans sa carrière. « C’est le ‘Dame Time’, le moment de gagner. Dans les moments les plus importants, les joueurs comme lui répondent présent », note l’ancien des Grizzlies.

Ce dernier n’a pas manqué de célébrer comme il se doit en mimant le geste emblématique de son coéquipier, en pointant son poignet comme pour consulter l’heure. « Presque chaque fois qu’il prend un tir, je pense que le ballon va rentrer. Alors, je me prépare quasiment à célébrer à chaque fois qu’il shoote, mais dans le quatrième quart-temps, je le fais à coup sûr. »

Ne pas se soucier de qui prend le tir

Un geste qui témoigne de la bonne entente entre les deux hommes, dont la complicité ressort de ce début de saison des Blazers. Micah Nori l’explique simplement : les deux hommes sont « très altruistes » et ont très envie de gagner.

« Ils ont tous les deux déjà vécu ce genre de situations. Je sais que Dame évolue en NBA depuis bien plus longtemps que Ja. Mais au fond, ils veulent gagner. Ils essaient tous les deux de jouer de la bonne manière. […] Je sais que ça peut paraître un peu cliché, mais on est capables de grandes choses quand personne ne cherche à s’attribuer le mérite et ne se soucie de savoir qui prend le tir », formule le coach.

Une dimension visible sur cette fin de rencontre dans laquelle Lillard, Morant ou Deni Avdija, tous les trois à 21 points ou plus, comme Jrue Holiday, ont chacun été en position de faire pencher la balance. « C’est un peu comme choisir son combattant, choisir son poison », résume Ja Morant.

Alors que cette association de talents, notamment sur les lignes arrières, a beaucoup interrogé cet été, l’ancien All-Star des Grizzlies dit n’avoir « jamais pensé que ça ne fonctionnerait pas ».

« Quand j’ai été transféré, je me suis demandé quel type de joueur j’étais vraiment et ce que je pouvais faire pour aider l’équipe. Beaucoup de gens pensent que je suis censé marquer 25 ou 30 points par soir, alors que je suis un meneur. Je savais donc qu’en venant ici, je pourrais faciliter le travail de mes coéquipiers et leur enlever une partie de la pression. […] On doit continuer à entretenir cette alchimie », vise-t-il en conclusion.

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 38.6 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.0 2013-14 POR 82 35.8 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 POR 82 35.7 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 35.7 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 35.9 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 POR 73 36.6 43.9 36.1 91.6 0.8 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 POR 80 35.5 44.4 36.9 91.2 0.9 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.7 0.4 25.8 2019-20 POR 66 37.5 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 POR 67 35.8 45.1 39.1 92.8 0.5 3.7 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36.4 40.2 32.4 87.8 0.4 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 POR 58 36.3 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 MIL 73 35.3 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.2 24.3 2024-25 MIL 58 36.1 44.8 37.6 92.1 0.5 4.2 4.7 7.1 1.7 1.2 2.8 0.2 24.9 2026-27 POR 2 28.3 46.7 40.0 100.0 0.5 3.5 4.0 4.0 0.5 1.5 1.5 0.0 22.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.