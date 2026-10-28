Le MVP de la nuit | Jayson Tatum a retrouvé son instinct de tueur

Il reste 2,3 secondes à jouer en prolongation et les Celtics sont menés d’un point. Le ballon arrive dans les mains de Jayson Tatum, qui se retourne et déclenche un tir à cinq mètres. Ficelle ! Le TD Garden explose et Boston arrache une troisième victoire consécutive face aux Nets (125-124).

« C’était une sensation incroyable. Simplement de retrouver la capacité de faire des choses que je faisais avant ma blessure », savoure l’ailier, qui avait été victime d’une rupture du tendon d’Achille droit en 2025.

Car ce panier victorieux symbolise bien plus qu’une simple victoire. Avec 40 points, 5 rebonds et 8 passes, sans la moindre perte de balle, Jayson Tatum signe son premier match à 40 points depuis son retour sur les parquets.

Sur les traces de Larry Bird

Et il continue de faire sa place dans l’histoire des Celtics ! Selon ESPN, il rejoint Larry Bird, seul autre joueur de Boston à avoir inscrit au moins 40 points et un panier victorieux au buzzer dans une même rencontre.

C’est également son troisième « buzzer-beater » en carrière, autant que Bill Sharman, derrière Paul Pierce (6) et Larry Bird (4).

Pourtant, Boston a bien failli laisser filer ce succès. Après une passe décisive de Jayson Tatum pour Derrick White, les Celtics menaient de trois points, mais deux lancers francs manqués de Mitchell Robinson ont permis à Mikel Brown Jr. d’arracher la prolongation à 0,2 seconde du terme.

Le rookie des Nets a ensuite manqué un lay-up décisif, offrant une dernière possession à Boston. Et Jayson Tatum ne s’est pas fait prier. « On a donné le ballon au MVP et il nous a ramenés à la maison », résume Paul George.

Des sensations retrouvées

Au-delà de son tir victorieux, Jayson Tatum a constamment provoqué la défense adverse, terminant à 10/20 aux tirs et 18/22 aux lancers francs, un record personnel de lancers réussis.

« Il a fait exactement ce qu’il avait besoin de faire. Il a été patient, il a attaqué le cercle. Il est resté dans l’instant présent et vous avez pu voir toute sa grandeur », apprécie son coach, Joe Mazzulla.

Déjà décisif face aux Knicks avec 36 points, Jayson Tatum confirme son retour au premier plan. Mais pour lui, l’essentiel se trouve ailleurs.

« Il y a de petits moments pendant les matchs où je fais quelque chose, et ce n’est même pas toujours avec le ballon. Je me dis : ‘Oh, ça revient.’ Je commence à retrouver mes sensations d’avant. Et ça fait énormément de bien. »

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 30.5 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31.1 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34.3 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 35.8 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 35.9 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 36.9 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 35.7 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 BOS 72 36.4 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8 2025-26 BOS 16 32.6 41.1 32.9 82.3 0.5 9.5 10.0 5.3 1.6 1.4 2.4 0.2 21.8 2026-27 BOS 4 36.1 43.0 24.1 86.1 0.8 5.5 6.3 8.0 3.0 1.0 1.8 0.3 28.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.